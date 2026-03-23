En México, el español no solo se habla: se transforma, se reinventa y se llena de matices que reflejan la creatividad de su gente. No es casual que exista el dicho “como México no hay dos”, pues el ingenio lingüístico de los mexicanos ha dado lugar a una enorme variedad de expresiones que, más allá de su significado literal, transmiten cercanía, humor y hasta complicidad. Dentro de ese universo de frases coloquiales, hay una que destaca por su uso en la vida diaria: “qué tranza”.

A pesar de que se escucha con frecuencia en calles, no todos tienen claro de dónde proviene. Incluso para los especialistas del idioma, su origen no está del todo definido. Sin embargo, lo que sí se sabe es que esta expresión tiene variantes, ya que algunas personas dicen “qué tranza” y otras “qué transa”, ambas aceptadas por la RAE.

Para entender mejor esta frase, conviene mirar las palabras que la componen. Por un lado, “tranza” es un término cuyo origen no es completamente claro, pero que en el español puede relacionarse con la idea de cortar, entrelazar o cruzar elementos. Por otro lado, “transa” es un adjetivo muy usado en México para describir a alguien tramposo, deshonesto o que actúa con engaño.

Existen varias teorías sobre cómo surgió “qué tranza”. Algunas personas sostienen que podría ser una forma abreviada de “¿qué transacción?”, como si se tratara de una manera informal de preguntar qué está pasando o qué hay de nuevo. Otros creen que deriva de una frase mucho más larga y antigua: “¿qué transita por tus venas?”, la cual con el paso del tiempo se habría simplificado hasta quedar en la forma breve y directa que se usa hoy en día.

En cuanto a su significado, “qué tranza” es una expresión versátil que cambia según la entonación y los signos con los que se acompañe. Cuando se formula como pregunta —“¿qué tranza?”— funciona como un saludo, equivalente a decir “¿cómo estás?” o “¿qué hay de nuevo?”. Es una manera amigable y desenfadada de iniciar una conversación, especialmente entre jóvenes o personas con confianza.

En cambio, cuando se expresa con admiración —“¡qué transa!”— el sentido cambia por completo. En ese caso, se utiliza para señalar que alguien ha actuado de forma deshonesta o abusiva, como si se dijera “¡qué tramposo!” o “¡qué descaro!”. Así, una misma frase puede servir tanto para saludar como para criticar, dependiendo del tono y la intención con la que se pronuncie.

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AO

