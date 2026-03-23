La Universidad de Guadalajara anunció la apertura de la convocatoria para la VIII Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, un certamen que, desde hace más de dos décadas, se ha convertido en uno de los espacios más importantes para la promoción de la pintura contemporánea en el país. La presentación se realizó en el Museo de las Artes (MUSA), donde autoridades universitarias destacaron el carácter formativo, colectivo y nacional de un proyecto que ha logrado reunir a artistas emergentes y consolidados de distintas regiones de México.

En el arranque de la rueda de prensa, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Ana María de la O Castellanos, subrayó el sentido cultural y simbólico del certamen, al señalar que su relevancia trasciende el ámbito competitivo. “La Bienal de Pintura José Atanasio Monroy es un certamen que trasciende lo meramente artístico y se convierte en un acto de memoria, de identidad y de esperanza”, aseguró.

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Desde su origen en 1999, cuando surgió como un premio estatal impulsado desde Jalisco, el proyecto fue ampliando su alcance hasta convertirse en un evento de carácter nacional en 2006. Años más tarde, en 2011, el Premio Nacional de Pintura se transformó formalmente en la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, consolidando un modelo que combina reconocimiento artístico, difusión cultural y formación de nuevas generaciones de creadores.

Para las autoridades universitarias, el crecimiento de la Bienal ha sido resultado de un esfuerzo sostenido por descentralizar la vida cultural y abrir espacios de participación en todo el país. La rectora Ana María de la O Castellanos señaló que el certamen ha permitido reunir una diversidad de miradas y estilos que reflejan la pluralidad artística de México, al tiempo que fortalece la memoria cultural en torno a la figura del pintor jalisciense José Atanasio Monroy, considerado uno de los últimos representantes de la tradición muralista mexicana. “Cada vez que pronunciamos el nombre de José Atanasio Monroy no solo evocamos a un pintor; evocamos el alma misma de Jalisco, el pulso incansable de un hombre que convirtió el lienzo en patria y el color en testimonio”.

Desde su origen en 1999, cuando surgió como un premio estatal impulsado desde Jalisco, el proyecto fue ampliando su alcance hasta convertirse en un evento de carácter nacional en 2006. EL INFORMADOR/A. Navarro

La Bienal, explicó, se ha convertido en un puente entre generaciones, al reconocer el talento emergente y, al mismo tiempo, valorar la trayectoria de artistas consolidados. En cada edición, las obras participantes permiten observar los cambios en la producción pictórica nacional y registrar los temas que atraviesan a la sociedad en distintos momentos históricos.

Un certamen que abre el camino para los pintores del mañana

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su dimensión formativa. Más allá de la premiación, la Bienal desarrolla actividades que buscan fortalecer el diálogo en torno a la pintura contemporánea, como exposiciones itinerantes, procesos curatoriales y la difusión del acervo de la Pinacoteca José Atanasio Monroy. Estas acciones permiten que las obras seleccionadas circulen en distintos espacios culturales y lleguen a públicos diversos, ampliando el impacto del certamen más allá de su fase competitiva.

Por su parte, la coordinadora general de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, Daniela Yoffe, destacó que el arte se sostiene en comunidad y que la Bienal es un ejemplo de colaboración entre instituciones, artistas y público. En este sentido, señaló que la pintura mantiene una capacidad particular para provocar reflexión y diálogo, ya que no requiere intermediarios para establecer una relación directa con el espectador. “El arte y lo que nosotros hacemos se sostiene solamente en comunidad, porque sucede en lo colectivo. Esta bienal refrenda ese compromiso y mantiene vivo un proyecto que visibiliza a los artistas de todo México”.

Más allá de la premiación, la Bienal desarrolla actividades que buscan fortalecer el diálogo en torno a la pintura contemporánea. EL INFORMADOR/A. Navarro

El proceso de selección para la octava edición contempla varias etapas. Las obras inscritas deberán ser originales, no haber participado en otros concursos ni haber sido seleccionadas previamente en certámenes nacionales o internacionales. Una vez concluido el periodo de registro, un jurado integrado por especialistas de reconocido prestigio revisará las propuestas y definirá una lista de piezas preseleccionadas. L os autores de las obras seleccionadas serán notificados por correo electrónico y contarán con un plazo de quince días naturales para enviar sus piezas a Guadalajara, donde serán evaluadas de manera presencial por el jurado. El fallo final se dará a conocer a finales de octubre de 2026.

Cada participante podrá registrar un máximo de tres obras pictóricas, y el certamen contempla dos categorías: artistas emergentes y artistas consolidados. Para ser considerado en esta última categoría, el comité organizador establece que el artista deberá comprobar en su trayectoria al menos tres exposiciones individuales y cinco colectivas en museos o galerías. Además de la calidad artística, los organizadores han insistido en la importancia de mantener procesos transparentes y accesibles. En esta edición, se implementó una nueva plataforma digital que permitirá facilitar el registro de las obras y mejorar la comunicación entre los participantes y el jurado, con el objetivo de garantizar mayor claridad en cada etapa del proceso.

Además del reconocimiento artístico, la Bienal contempla estímulos económicos para los ganadores en ambas categorías. En el caso de los artistas emergentes, el primer lugar recibirá 120 mil pesos, el segundo lugar 80 mil pesos y el tercero 50 mil pesos. Para los artistas consolidados, el primer lugar será de 150 mil pesos, el segundo lugar 100 mil pesos y el tercero 70 mil pesos. Estos premios buscan respaldar la continuidad de los procesos creativos y reconocer el trabajo profesional de quienes participan en el certamen.

Durante la presentación, las autoridades reiteraron la invitación abierta a creadores de todo el país y a mexicanos que residen en el extranjero, con la intención de ampliar la diversidad de propuestas y fortalecer el diálogo artístico a nivel nacional . “Hoy se abren nuevamente las puertas para que otros pintores, jóvenes o maduros, consolidados o emergentes, presenten su propia visión. Aquí hay un espacio para sus inquietudes, para sus búsquedas y para sus sueños” , dijo Ana María de la O Castellanos.

Además del reconocimiento artístico, la Bienal contempla estímulos económicos para los ganadores en ambas categorías. EL INFORMADOR/A. Navarro

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Una convocatoria que celebra el arte de la pintura

A lo largo de sus ediciones, la Bienal ha reunido a miles de artistas provenientes de distintas regiones del país, consolidándose como una de las convocatorias pictóricas más relevantes en el panorama cultural mexicano. Su permanencia durante más de dos décadas refleja no solo la continuidad institucional del proyecto, sino también el interés de la comunidad artística por contar con espacios de exhibición, diálogo y reconocimiento.

La apertura de la convocatoria para la VIII Bienal de Pintura José Atanasio Monroy marca, así, el inicio de un nuevo ciclo de trabajo que busca identificar las tendencias actuales de la pintura en México y abrir oportunidades para que nuevas voces encuentren un lugar en la escena cultural nacional. En un contexto donde la producción artística se transforma constantemente, el certamen se mantiene como un punto de encuentro entre tradición y contemporaneidad, entre la memoria de la pintura y las búsquedas del presente.

Como señalaron los organizadores al cierre del encuentro, el proyecto continúa creciendo gracias al trabajo colectivo y al compromiso de la comunidad artística. “Estamos listos para recibir las visiones que definirán la pintura de nuestra época, porque el arte, cuando se vive en colectivo, se convierte en esperanza”, finalizó Daniela Yoffe Zonana.

La rueda de prensa contó con la participación de Ana María de la O Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur; Daniela Yoffe Zonana, coordinadora general de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara; Ricardo Duarte Méndez, coordinador de Artes Plásticas, Visuales y Digitales; y Dulce Itzel Macías, integrante del equipo organizador de la Bienal. Durante el encuentro se subrayó que el certamen no solo representa una competencia artística, sino un proceso continuo de construcción cultural que se desarrolla a lo largo de dos años de trabajo.

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MB

