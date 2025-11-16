¿Qué hacer en Guadalajara? Actividades culturales del 17 al 23 noviembre

¿Sin planes para la semana? Guadalajara ofrece una gran variedad de actividades culturales para todos los públicos: familia, amigos, parejas y solteros; desde música, cine, teatro y circo, museos y conciertos, exposiciones y encuentros en avenidas, espacios públicos, salas de cine y recintos culturales . La semana del 17 al 23 de noviembre, la ciudad ofrece opciones para llenar los días de color, arte, diversión, introspección y aprendizaje.

Actividades en Guadalajara

LATE con el circo

Late con el Circo recupera los espacios públicos para transformarlos en escenarios llenos de color, música, humor y asombro. Este festival busca acercar las expresiones escénicas a niñas, niños, jóvenes y familias, llevando el arte del circo a comunidades, parques, plazas y centros culturales de la ciudad.

El programa reúne espectáculos nacionales e internacionales que mezclan el teatro físico, el clown, la danza, la música en vivo y el humor, con una profunda vocación social y pedagógica. Desde comedias físicas que promueven la empatía y el encuentro, hasta montajes poéticos que dialogan con temas como la identidad, la comunidad y los vínculos humanos, Late con el Circo ofrece experiencias accesibles, incluyentes y transformadoras.

Martes 18 de noviembre, 17:00 horas / Diminuta o cómo escribir de cerquita

Sede: Andador Chapultepec esq. Libertad, Colonia Americana

Miércoles 19 de noviembre, 19:30 horas / En la Lona — Los Bravissimo

Sede: Foro LARVA, Centro

Sábado 29 de noviembre, 12:00 horas / El Gurú "Único e Inolvidable" — Boba Comedia

Sede: Museo de Paleontología

Lee también: Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 16 de noviembre de 2025

Orquesta Filarmónica de Jalisco, Programa 6

El director invitado Eddie Mora conduce la travesía musical iniciando con " Breves sombras " de la compositora mexicana Ana Lara , obra sucinta y evocadora, interpretada por primera vez en la OFJ. Le sigue la " Sinfonía Inconclusa " de Schubert, emblemática por su lirismo y misterio. También por vez primera, la OFJ da vida a “ Ollantay ” de Alberto Ginastera , tríptico sinfónico que evoca la antigua leyenda inca del guerrero trágico. " Las Bachianas brasileiras núm. 2 " de Heitor Villa-Lobos , concluyen con una fusión afortunada de barroco y folclor brasileño. Un concierto de contrastes y descubrimientos donde predomina la voz de las Américas.

Jueves 20, 20:30 horas

Domingo 23, 12:30 horas

Teatro Degollado. Boletos desde 100 pesos en taquillas del teatro y boletomovil.com.

Un concierto de contrastes y descubrimientos donde predomina la voz de las Américas. ESPECIAL

Exposiciones Museo Cabañas

Martes a domingo de 10 am a 5 pm

Miércoles entrada gratuita.

Exposiciones :

-La gravedad del musgo

-Pared de carne donde antes lo ocular

-Insistir el arte popular

-Escurrimientos y craqueladuras

Feria del Libro Antiguo 2025

Los portales del Ayuntamiento de Guadalajara se transforman en corredor de libros usados y antiguos del 14 al 23 de noviembre de 2025. En esta edición, la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara reúne a libreros, coleccionistas y lectores que buscan ejemplares singulares.

Invitación a la nueva edición de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. ESPECIAL

Miércoles literarios

El miércoles 19 de noviembre, Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) , presentará detalles sobre el programa literario de Barcelona en la edición 2025 de la FIL en Guadalajara.

¿A qué hora? a las 19:30 horas

¿Dónde? Ágora del Ex Convento del Carmen, Juárez 612, Centro. Entrada Libre.

Cineforo

"La eterna adolescente"

La alarmante melancolía de Gema reúne a sus tres hijos en vísperas de una Navidad inusualmente fría en Guadalajara. Tras años de tratarse como desconocidos, el empolvado archivo familiar los hará revivir el recuerdo más doloroso de la familia. Durante este espontáneo y catártico fin de semana, se restaurarán los lazos que la familia creía haber perdido.

Lunes 17 de noviembre, 20:30 horas. ¡Aprovecha la promoción de 2x1 de cada inicio de semana!

Viernes de clásicos: “Réquiem por un sueño”

Adicciones a drogas lícitas e ilícitas se entremezclan en esta historia sobre una viuda que intenta sobrellevar su soledad mientras su hijo lidia con sus propias sombras.

Viernes 21 de noviembre, en Juárez 976, Colonia Americana. Edificio de Rectoría General UdeG, Piso -1.

Museo de las Artes (MUSA)

Fotógrafas de Jalisco. Exposición temporal "Más allá de la imagen"

Las miradas a través de la lente de 33 mujeres de distintas generaciones se reúnen en una emotiva exhibición. Si bien las expositoras comparten un punto en común —la visión femenina— revelan su individualidad entre temáticas variadas. Visita esta exposición en el recinto artístico hasta el 30 de noviembre.

Exposición temporal. "Fábulas fantásticas". Colección Museo de Arte Moderno

Visiones inusuales de lo cotidiano conviven con seres de otros mundos y realidades alternas en esta muestra presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México , a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Museo de Arte Moderno (MAM) , en colaboración con el MUSA, hasta el 4 de enero de 2026.

Exposición temporal "Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman"

La representación de la figura femenina desde distintas perspectivas en el arte da origen a la nueva lectura de un acervo que reúne a artistas jaliscienses que, bajo la curaduría de Mariana Madrigal refleja parte de lo que atesoró la filántropa Pyrrha Gladys Grodman. Hasta el 8 de febrero de 2026.

No te pierdas ninguna exposición en el MUSA. ESPECIAL / Universidad de Guadalajara

Te puede interesar: Raúl Jiménez, molesto con la afición mexicana por ESTE motivo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF