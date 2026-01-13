La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba abrirá su Temporada 2026 con un concierto concebido como homenaje al músico jalisciense que le da nombre, a 50 años de su fallecimiento. Más que un acto conmemorativo, la presentación propone una revisión puntual de su obra y una declaración de principios: iniciar el año regresando al origen, al repertorio que define la identidad de la agrupación.

El concierto se realizará el sábado 17 de enero, a las 19:30 horas, en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Los boletos están disponibles en la taquilla y en el sitio web del recinto, con un descuento del 20% para estudiantes, docentes, adultos mayores, egresados y trabajadores de la Universidad de Guadalajara, válido únicamente en la taquilla.

Bajo la dirección de René Nuño, la orquesta interpretará un programa centrado en la producción de Higinio Ruvalcaba Romero, con obras que permiten recorrer distintas etapas, formatos y aproximaciones de su escritura musical. El repertorio incluye el “Berceuse” para violín y orquesta de cuerdas, dos piezas para violín y piano y el Cuarteto de cuerdas núm. 2, presentado en versión para orquesta de cuerdas.

A estas piezas se suman dos cuartetos -uno en su forma original y otro adaptado para conjunto de cuerdas- y tres obras para violín y piano, configurando una escucha amplia que da cuenta tanto de su trabajo camerístico como de su relación con el violín como instrumento central de su lenguaje musical.

La selección no busca un recorrido cronológico estricto, sino mostrar la diversidad de enfoques compositivos de Ruvalcaba y su diálogo con la tradición de la música de cámara. Al mismo tiempo, el concierto establece un vínculo directo entre el repertorio y la razón de ser de la orquesta, fundada en 2007 con una vocación clara hacia la difusión de este tipo de obras.

Desde su creación, la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba ha asumido su nombre como una referencia constante al legado del compositor nacido en Yahualica, Jalisco, y como una línea de trabajo orientada a la formación de públicos, la interpretación camerística y la presencia del repertorio mexicano en los escenarios contemporáneos.

El músico detrás del nombre

Higinio Ruvalcaba Romero nació el 11 de enero de 1905 en Yahualica de González Gallo, Jalisco. Hijo de un integrante de la banda de música del pueblo, tuvo un contacto temprano con el violín y comenzó a tocarlo a los cuatro años. Su debut público ocurrió a los cinco años en el Teatro Degollado de Guadalajara y, a los diez, ofreció su primer recital como solista.

Ante la falta de opciones formativas en Jalisco, en 1922 se trasladó a la Ciudad de México para ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió con el violinista español Mario Mateo entre 1922 y 1925. A partir de ahí, su desarrollo profesional se consolidó tanto en el ámbito orquestal como en el camerístico.

En 1928 se integró a la Orquesta Sinfónica Nacional y, en 1931, obtuvo el primer premio como solista del Concierto de Wieniawski con esa agrupación. Cuatro años más tarde fue nombrado concertino de la Sinfónica Nacional, cargo que ocupó hasta 1940. También formó parte de la Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección de Eric Kleiber.

Una parte fundamental de su carrera se desarrolló fuera del país. Tras la muerte de Jano Léner en 1959, los integrantes del Cuarteto Léner lo invitaron a ocupar el puesto de primer violín. Con una trayectoria internacional consolidada, el ensamble quedó integrado por Ruvalcaba como violín primero, José Smilovitz como violín segundo, Herbert Froelich en la viola e Irme Hartmann en el violonchelo. Con esta agrupación, Ruvalcaba mantuvo una intensa actividad internacional durante más de dos décadas.

Paralelamente a su labor como intérprete, desarrolló una producción compositiva amplia y diversa. Su catálogo incluye 22 cuartetos de cuerda, un quinteto, miniaturas para cuarteto, conciertos para violín y orquesta, tríos de cuerda y numerosas piezas para violín y piano. Realizó además transcripciones para violín y piano de los 24 caprichos de Paganini y compuso canciones populares de carácter romántico, como Chapultepec, Juventud, Mi primer amor y Felicidad, entre otras.

Higinio Ruvalcaba falleció el 15 de enero de 1976 en el entonces Distrito Federal. Ese mismo día se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, como reconocimiento a una trayectoria que abarcó la interpretación, la docencia y la composición. Cincuenta años después, su música vuelve a ocupar el centro del escenario, esta vez como punto de partida para una nueva temporada.

