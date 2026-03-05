Élmer Mendoza, recibirá el IX Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, galardón que entrega la Universidad de Guanajuato (UG), y con el que se reconoce su trayectoria dentro del género de novela negra, informó la institución en un boletín de prensa.

El reconocimiento será entregado como parte de la ceremonia de inauguración de la 68 Feria Internacional del Libro de la UG (FILUG), que se celebrará el próximo 19 de marzo en el Patio del Antiguo Colegio Jesuita de la Santísima Trinidad, anexo al Edificio Central de esta Casa de Estudios.

La selección de la persona ganadora para la edición 2026 de este premio estuvo a cargo de tres especialistas en novela negra: la Dra. Ainhoa Vásquez Mejías, el Mtro. Carlos René Padilla Díaz y el Dr. Felipe Oliver Fuentes Kraffczyk, minuciosos lectores de dicho género y con una destacada trayectoria académica.

En unanimidad, el jurado concluyó que la clave de la propuesta literaria de Élmer Mendoza es la creación de un universo narrativo que no se rige por el estereotipo de las literaturas anglosajonas, sino que ha ampliado el horizonte de la literatura mexicana contemporánea y ha contribuido decisivamente a legitimar el género negro como un espacio de reflexión crítica y estética.

Cabe señalar que recientemente, Élmer Mendoza presentó su nueva novela, “La sirena y el jubilado”. En la obra aborda la violencia contra las mujeres en México y reflexiona sobre lo que define como tiempos de oscurantismo.

CT