La Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) celebrará su quinta edición del 6 al 15 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, con Reino Unido como invitado de honor y la participación de destacadas figuras de la literatura contemporánea, entre ellas el escritor escocés Irvine Welsh, autor de la célebre novela “Trainspotting”.

El encuentro reunirá también al portugués José Luis Peixoto, la colombiana Laura Restrepo y el narrador mexicano radicado en Barcelona Juan Pablo Villalobos, quienes encabezan el grupo de invitados internacionales convocados para dialogar con lectores y reflexionar sobre los desafíos de la literatura contemporánea.

Además del país europeo, la feria contará con Tlaxcala, Huajuapan de León, Oaxaca, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como invitados de honor, en un programa que busca tender puentes entre tradiciones culturales diversas y fomentar el intercambio editorial.

El día de hoy, durante la presentación del programa, el presidente y fundador del encuentro, Gerardo Valenzuela, destacó el crecimiento sostenido de la FILCO, que -aseguró- ha superado el 100 por ciento de incremento respecto a su primera edición en 2022. Acompañado por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, el organizador subrayó que la feria se ha consolidado como uno de los encuentros literarios de mayor expansión en México.

La edición de 2026 reunirá más de 900 sellos editoriales, 250 casas editoriales y más de dos mil invitados, quienes participarán en alrededor de 350 actividades que incluyen presentaciones de libros, mesas de diálogo, conferencias y encuentros con autores.

Como parte de sus actividades, la FILCO otorgará reconocimientos a los escritores Carlos Martínez Assad, Humberto Musacchio y Luis García Montero por su trayectoria intelectual, al tiempo que rendirá homenaje a la fotógrafa Paulina Lavista y al narrador Élmer Mendoza, figura clave de la novela policíaca mexicana contemporánea.

Más allá de su dimensión editorial, la Feria Internacional del Libro de Coyoacán se reafirma como un espacio de encuentro entre lectores, autores y tradiciones culturales, donde la literatura se concibe como territorio común y herramienta de diálogo en un contexto global marcado por la diversidad de voces y miradas. La presencia de autores internacionales y la pluralidad de actividades consolidan así a la FILCO como un foro privilegiado para explorar las narrativas del presente y las transformaciones del mundo a través de la palabra escrita.

CT