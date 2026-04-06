Antes de convertirse en libro, el periodismo suele existir como un instante fugaz: una conversación, un viaje, una libreta llena de apuntes o una entrevista que captura el pensamiento de una época. Para el periodista y editor Gerardo Alberto Lammers Pérez, esos momentos acumulados durante más de dos décadas hoy encuentran una nueva lectura en “Andanzas espirituosas. Crónicas y entrevistas de periodismo cultural”, volumen que reúne parte esencial de su trayectoria y que, al mismo tiempo, abre una reflexión sobre el presente del oficio.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO, Lammers ha transitado por distintos frentes del ámbito cultural: autor de entrevistas, crónicas, reportajes y biografías; editor de revistas y suplementos; docente, guionista y gestor cultural. Su experiencia incluye colaboraciones con medios nacionales, proyectos editoriales, museos y espacios académicos, así como la dirección del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) entre 2022 y 2025.

Ahora, con este nuevo libro bajo el brazo, el autor mira hacia atrás para revisar su propio trabajo y también el estado actual del periodismo cultural en México.

“Ciertamente el periodismo en general está viviendo épocas difíciles”, afirma en entrevista con EL INFORMADOR. “Me preocupa que las secciones culturales y los suplementos culturales estén, por decirlo así, en los huesos. Hay muchos suplementos que han desaparecido, eso evidentemente no es una buena señal, pero hay otros que se mantienen, como el suplemento “Confabulario” de “El Universal”, de donde procede una buena cantidad de los textos que aquí están compilados”.

La publicación funciona como una especie de mapa personal del periodismo cultural de los últimos 25 años. El libro reúne 27 textos -entre entrevistas y crónicas- acompañados por un prólogo del editor y académico José Miguel Tomasena. En sus páginas conviven distintas disciplinas artísticas y múltiples generaciones de creadores.

“Es una compilación que reúne crónicas y entrevistas de periodismo cultural. Aquí podrán encontrar textos sobre drogas y creación, entrevistas con Fernando Vallejo, Jis y Trino, José Luis Cuevas, Francis Alÿs, Gabriel Orozco; hay una crónica sobre Art Basel Miami Beach, textos sobre arquitectura, literatura, cine, un perfil sobre Guillermo del Toro y conversaciones con autores que admiro mucho como Sergio González Rodríguez y Eusebio Ruvalcaba”, explica.

El volumen también incluye historias más cercanas al contexto local, como una crónica dedicada al artista jalisciense Pablo H. Cobián, cuyas obras nacen de objetos encontrados en la calle. Para Lammers, esa diversidad responde a una misma inquietud: entender cómo se construye la experiencia artística.

Entre la preparación y la sorpresa

A lo largo de su carrera, la entrevista ha sido una de sus herramientas centrales. Sin embargo, el autor reconoce que no existe una fórmula única para enfrentar cada encuentro.

“Siempre hay preparación y hay improvisación, hay margen de sorpresa”, señala. “Hay ocasiones en las que uno no tiene todo el tiempo que quisiera para preparar una entrevista y te las ingenias, pero lo importante es que estos 27 textos son piezas que siento que pueden aportarle algo al lector en su experiencia artística”.

El libro también plantea una pregunta que atraviesa al periodismo contemporáneo: ¿siguen teniendo lugar los textos de largo aliento en una época dominada por la inmediatez?

Lammers recuerda una escena incluida en el prólogo, escrita durante una estancia en Manzanillo, donde la observación de un barco detenido frente al mar detonó una reflexión sobre el tiempo y la lectura.

“Yo me preguntaba si estos textos son para lectores contemporáneos de otro tiempo o si siguen siendo vigentes, si todavía existe el interés de los lectores jóvenes por textos de mediano o largo aliento. Yo espero que así sea”.

La duda no es menor en un contexto donde el consumo informativo privilegia la rapidez sobre la profundidad. Frente a ello, el autor defiende la crónica y el reportaje cultural como espacios donde la escritura puede explorar otras formas narrativas más allá de la estructura informativa tradicional.

Un libro armado como equipo de futbol

El proceso de selección implicó revisitar décadas de trabajo y reencontrarse con versiones anteriores de sí mismo como periodista. Lejos de organizar el material cronológicamente, Lammers decidió construir el libro mediante otra lógica.

“Armé los textos como si fuera un equipo de futbol”, cuenta. “Pensé qué textos iban en la defensa, cuáles en la media y cuáles en la delantera”.

El volumen abre con un texto sobre drogas y creación publicado originalmente en el suplemento “El Ángel”, resultado de entrevistas con escritores que reflexionaban sobre la relación entre creatividad y sustancias. Al releerlo años después, el autor reconoce cambios en su escritura.

“A lo mejor técnicamente pudo haber sido mejor, pero las respuestas de escritores como Daniel Sada, Salvador Elizondo o Juan Villoro siguen siendo muy interesantes. Con los años me he esforzado por escribir mejor y creo que la práctica de la crónica me ha ayudado mucho”.

Pasión, antes que oficio

Ante la disminución de aspirantes al periodismo cultural, Lammers evita ofrecer recetas profesionales y apuesta por una motivación más íntima: la pasión.

“Verdaderamente es una cuestión de gustos y de pasiones. A quienes nos dedicamos a esto nos apasiona el arte en sus diferentes disciplinas. Entrevistamos escritores, cineastas o bailarines porque nos conectamos con la lectura y el cine, y nos interesa entender cómo funciona la creatividad”.

Esa búsqueda atraviesa todos los textos del libro: la pregunta constante sobre qué es el arte y cómo se transforma según quien lo mire.

El autor considera que el periodismo cultural sigue siendo un espacio necesario precisamente por su capacidad de generar preguntas más que certezas. Una idea que también se refleja en la selección de historias reunidas en el volumen, donde conviven momentos íntimos, reflexiones críticas y episodios que oscilan entre lo cotidiano y lo extraordinario.

Un libro para disfrutar la lectura

“Andanzas espirituosas” es una coedición entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente puede encontrarse en la Librería Carlos Fuentes, dentro del Centro Cultural Universitario, así como en la librería del Museo de las Artes (MUSA). Lammers insiste en que el libro busca algo más simple: recuperar el placer de leer.

“Me encantaría que los lectores pudieran disfrutar estos textos como yo disfruté escribirlos. Creo que es un libro que llama al disfrute de la lectura y a que cada lector lo conecte con su propia experiencia artística”.

CT