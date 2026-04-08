Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con el Museo Posada de Coyoacán, ofrecieron ayer una conferencia titulada “En torno a José Guadalupe Posada: investigación, promoción y coleccionismo”, en la que replantearon aspectos clave sobre la formación del célebre grabador.

Durante el encuentro, los especialistas subrayaron que José Guadalupe Posada, nacido en Aguascalientes, no fue un artista meramente empírico -como tradicionalmente lo han señalado algunos biógrafos-, sino que contó con una formación profesional temprana como dibujante. Este planteamiento busca matizar la idea de que su talento surgió únicamente de manera autodidacta, y lo ubica dentro de un contexto educativo más estructurado.

El historiador del arte Luciano Ramírez Hurtado, doctor por la UNAM, explicó que Posada estudió por un breve periodo en la Academia Municipal de Aguascalientes hacia 1870. Esta institución, señaló, tenía como objetivo formar artesanos mediante clases de dibujo, una práctica fundamental en el desarrollo de oficios durante el siglo XIX.

Aunque hasta ahora no se han localizado dibujos realizados por Posada durante su paso por dicha academia, el investigador indicó que su trabajo se ha basado en inferencias sustentadas en documentos históricos. Entre las evidencias presentadas destacan registros hallados en el Fondo de Educación de Aguascalientes y en el Archivo Municipal de la ciudad.

Uno de los hallazgos más relevantes es una carta escrita por Alejandro Topete dirigida a Antonio Varela, en la que se menciona explícitamente la formación académica de Posada. Este documento refuerza la hipótesis de que el artista sí recibió instrucción formal, lo que contribuye a revalorar su trayectoria y a comprender mejor el origen de su técnica y estilo.

En conjunto, estas investigaciones no sólo enriquecen el conocimiento sobre la vida de Posada, sino que también invitan a reconsiderar su lugar dentro de la historia del arte mexicano, no sólo como un genio popular, sino como un creador con bases formativas sólidas.

Con información de El Universal

CT