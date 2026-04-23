¿Por qué se regalan rosas en el Día del Libro y dónde se originó la tradición?

Celebrado desde 1995, el Día del Libro es una fecha de gran relevancia no sólo para los amantes de la lectura, sino a nivel mundial, al haber sido proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Aunque la idea surgió originalmente en España, con el paso del tiempo el 23 de abril se consolidó como la fecha oficial para rendir homenaje a la literatura en diversos países. La elección del día no es casual, pues está vinculada a momentos clave en la historia literaria.

De acuerdo con el portal oficial europeo del Día del Libro, el 23 de abril coincide con la muerte de tres grandes autores: Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, figuras fundamentales cuyas obras marcaron la literatura universal.

Además, en esta misma fecha se registran los nacimientos de escritores como Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo, lo que refuerza el simbolismo del día.

¿Por qué se regalan rosas en el Día del Libro?

Si bien regalar libros el 23 de abril se relaciona directamente con la celebración de la literatura, la tradición de obsequiar rosas puede generar dudas.

La explicación se encuentra en Cataluña, donde el Día del Libro coincide con la festividad de Sant Jordi. En esta celebración, es costumbre que las parejas intercambien rosas rojas como símbolo de amor.

Con el tiempo, esta tradición se fusionó con el Día del Libro gracias a la iniciativa del escritor y editor valenciano Vicente Clavel, quien impulsó la instauración de esta conmemoración décadas antes de que la UNESCO fijara la fecha oficial.

¿Dónde comprar libros para regalar el 23 de abril?

Regalar libros no sólo es una forma de demostrar aprecio, sino también de fomentar el hábito de la lectura, especialmente entre niños y jóvenes, contribuyendo a su desarrollo cognitivo.

Plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y Amazon ofrecen un amplio catálogo de títulos en distintas ediciones y precios, ideales para elegir según los gustos y la edad de cada lector. Algunos recomendados son:

Clásicos de la literatura

Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes

Orgullo y Prejuicio de Jane Austen

Las mil y una noches

Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley

Mujercitas de Louisa May Alcott

1984 de George Orwell

Ana Karenina de León Tolstói

El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde

La señora Dalloway de Virginia Woolf

El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald

Libros para niños

Donde viven los monstruos de Maurice Sendak

Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carrol

El principito de Antoine de Saint-Exupéry

Pippi calzas largas de Astrid Lindgren

El mago de Oz de L. Frank Baum

El libro de la selva de Rudyard Kipling

Matilda de Roald Dahl

Clásicos juveniles

Momo de Michael Ende

El diario de Ana Frank

Harry Potter de J. K. Rowling

El guardián entre el centeno de J.D. Salinger

El viejo y el mar de Ernest Hemingway

La historia interminable de Michael Ende

El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien

Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain

Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins

Durante el 23 de abril, regalar un libro y una rosa a quienes aman leer es un detalle que nunca olvidaran, así que te recomendamos no dejar pasar esta oportunidad.

CT