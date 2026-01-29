Pérez-Reverte denuncia amenazas izquierdistas

El escritor español Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra propusieron ayer aplazar “hasta nueva fecha” unas jornadas de debate sobre la Guerra Civil (1936-1939) previstas en la ciudad de Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero por “amenazas violentas” y “presiones” a los participantes.

En un comunicado aconsejan el aplazamiento a Cajasol, entidad organizadora del evento, debido a la “intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla (’1936: ¿La guerra que todos perdimos?’)”.

Los firmantes lo achacan a “una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes” a fin de que desistan de intervenir.

En otra nota de prensa, la Fundación Cajasol confirmó que ha aceptado la propuesta de aplazarlo “al próximo otoño”, y explicó que “las bajas sobrevenidas han derivado en problemas organizativos” que impiden rearmar el programa con el espíritu “equilibrado, ecuánime y de altura intelectual” con que estaba concebido.

La polémica en torno a estos debates comenzó el pasado fin de semana, después de que el escritor David Uclés, que había confirmado su participación, se retractara porque no quería compartir programa con el expresidente conservador del Gobierno español José María Aznar y con el cofundador del partido de extrema derecha Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Pérez-Reverte y Vigorra tachan de “sorprendente” el anuncio de Uclés, reciente ganador del prestigioso premio Nadal y autor de “La península de las casas vacías”, una novela sobre la Guerra Civil que ha sido un fenómeno de ventas en el último año, a quien reprochan su “tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia”.

Ese anuncio, afirman, dio lugar a “una serie de intensas presiones personales desde Podemos y sus medios políticos afines de extrema izquierda”, en una campaña ejercida “desde las redes sociales y otros ámbitos”.

Mencionan expresamente al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y recuerdan que su esposa, la fallecida novelista Almudena Grandes, “participó gustosamente” en la primera edición de las jornadas Letras en Sevilla, denominadas “Literatura y Guerra Civil”, en 2017.

Según los organizadores, las “coacciones” a los participantes han sido “públicas y privadas”, incluyendo llamadas telefónicas. Como consecuencia, fueron cancelando su participación ponentes como los políticos Antonio Maíllo (Izquierda Unida) y María Márquez y Carmen Calvo (Partido Socialista), además del escritor Paco Cerdá.

Otros, como el ministro socialista Félix Bolaños y “todos los historiadores con excepción de Zira Box”, mantuvieron el compromiso y confirmaron su asistencia.