El Festival Papirolas presentó los primeros detalles de su edición 2026, que se realizará del 7 al 11 de octubre en el Centro Cultural Universitario, con una apuesta temática que coloca al color como eje creativo, simbólico y emocional de toda su programación.

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Desde talleres y exposiciones hasta espectáculos y pabellones interactivos

Bajo el lema “Colores, somos luz”, el festival plantea una experiencia que atraviesa desde talleres y exposiciones hasta espectáculos y pabellones interactivos. La directora del encuentro, Marcela García Bátiz, subrayó que esta elección responde a un ejercicio participativo con su público principal.

En Papirolas cada año nos reinventamos a través de un tema distinto. Este tema se convierte en el alma del festival. Inspira a nuestros talleres, nuestros pabellones, exposiciones, espectáculos y cada uno de los espacios que conforman la gran experiencia del festival”, explicó.

Niñas, niños y jóvenes votan por el tema de Papirolas cada año

La construcción del concepto parte de escuchar directamente a las infancias. A través de un estudio de percepción, son las propias niñas, niños y jóvenes quienes votan el tema que desean explorar en la siguiente edición. “No lo decidimos solos… ellos son los que eligen el tema anual”, puntualizó García Bátiz, quien destacó que este proceso fortalece un enfoque basado en los derechos y la participación activa de este sector.

La identidad visual de esta edición fue desarrollada por la artista y diseñadora Claudia Tello, colaboradora cercana del festival desde 2020, quien también ha participado en iniciativas como el concurso internacional de cartel. Su propuesta parte de los colores luz del sistema RGB —rojo, verde y azul—, los cuales se transforman en personajes abstractos que, al interactuar, generan nuevas tonalidades y significados.

El color más allá de su dimensión estética

Por su parte, Tello explicó que el proceso creativo implicó una investigación conceptual y técnica que la llevó a explorar el color más allá de su dimensión estética. “Los colores luz son el RGB… y están intrínsecamente conectados con un orgullo nacional”, dijo en referencia al inventor mexicano Guillermo González Camarena, precursor de la televisión a color.

La diseñadora profundizó en esta conexión al destacar la relevancia histórica del sistema tricromático. “Es finalmente la base para el RGB y todo este colorido que vemos ahora, que consumimos tanto a través de las pantallas”. A partir de esta premisa, decidió construir una propuesta visual que dialoga tanto con la ciencia como con la emoción.

En lugar de optar por figuras reconocibles o narrativas convencionales, Tello apostó por una representación más libre y sensorial. “Quería tratar de crear una atmósfera diferente a la realidad… el color es pura emoción”, afirmó. De esta manera, los personajes carecen de género o forma definida, permitiendo que se transformen y se superpongan, generando nuevas lecturas visuales.

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Papirolas 2026 busca conectar con la imaginación y estimular la creatividad

“El elemento gráfico más importante es que cuando ellos interactúan se generan justamente superposiciones de color”, añadió. Esta decisión estética se traduce en una imagen dinámica que busca conectar con la imaginación del público y estimular su capacidad creativa.

El lema “Colores, somos luz” refuerza esta intención al plantear una reflexión sobre la identidad y el potencial transformador de las personas. “Nos hace falta recordar que somos luz y que deberíamos estar tomando la decisión de ser luz en cualquier lugar que toquemos”, expresó Tello.

El festival mantiene su vocación de ser un espacio de encuentro familiar y de formación cultural. “Queremos emocionar, inspirar y transformar… despertar en nuestro público el amor por el arte, el asombro por la creatividad, el deseo de imaginar y, sobre todo, la valentía de crear”, afirmó García Bátiz.

Papriolas 2026 promete sumergir en el arte, cultura y más

La programación, como en ediciones anteriores, estará guiada por ejes temáticos que incluyen arte, cultura, educación, medio ambiente, inclusión, cultura de paz, salud y deporte. Esta estructura permite articular contenidos diversos bajo un mismo hilo conductor, adaptado al tema anual.

En términos de alcance, los organizadores buscan superar la cifra de 104 mil 250 asistentes registrada en la edición previa. Para lograrlo, el festival contará con un presupuesto base de 4.7 millones de pesos, aportado por la Universidad de Guadalajara, institución que respalda el proyecto.

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