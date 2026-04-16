La fotoperiodista venezolana, Marian Carrasquero, llega a España con la exposición “Todo empieza con ausencia”, una selección de sus fotografías ambientadas en el continente americano con las que descubre al público historias en la línea de la experiencia femenina, la infancia y la migración.

La ausencia, más allá del título, se esconde en todas las fotografías de Carrasquero (Caracas, 1993). La pérdida de hogar, de patria y de familia concluyen en un renacer de la fuerza y la resiliencia. "La ausencia no siempre es el final", explica la fotógrafa en una entrevista en Madrid.

"Trato de buscar la intimidad, buscar espacios donde puedo mediar la experiencia de quien estoy fotografiando con quien va a mirar este trabajo", revela Carrasquero en Casa de América, donde su exposición y las historias que la acompañan cobran vida al otro lado del Atlántico.

Carrasquero, fotógrafa y cineasta documental, actualmente asentada en Ciudad de México, ve en las imágenes "una ventana para relacionarnos", por lo que cree que "no pueden venir desde el sensacionalismo sino desde la intimidad, la empatía, la paciencia y el acompañamiento".

Cuenta con trayectoria en National Geographic y The New York Times

Con un juego de luces y sombras que ella confirma como su huella distintiva, Carrasquero consigue exponer la realidad que se vive en Latinoamérica.

Especialmente significativo es el uso de este recurso en su fotorreportaje sobre Maracaibo (Venezuela), donde el abandono y la pobreza se distinguen entre los fuertes contrastes de color. "Me gusta conseguir la luz en la oscuridad, ese pedazo de casa que está alumbrado cuando lo demás no está".

Su proceso creativo durante su carrera profesional —que la ha llevado a publicar en National Geographic y The New York Times , donde colabora regularmente— se aleja de lo estricto.

“Creo que uno tiene siempre que entender el contexto social y político de lo que uno está haciendo, pero también dejarte sorprender y dejar que la situación se desencadene y se muestre ante ti”.

“Todo empieza con ausencia” llegará a Casa de América

Carrasquero relata su dedicación al trabajo y a contar historias como "una manera de expresar con una sola imagen algo que le está sucediendo a millones de personas […]. Conseguir eso es el reto más grande, pero también es lo que más me gusta hacer", afirma.

'Todo empieza con ausencia' cuenta con fotografías realizadas entre 2023 y 2025, seleccionadas con la ayuda del comisario de la exposición, Sergio Antoranz, figura muy importante para la fotógrafa en este proceso.

"Creo que tener los ojos de Sergio y su mente fue un grandísimo privilegio porque uno a veces no es capaz de ver su trabajo de la manera que lo puede ver otro", argumenta.

Actualmente, Carrasquero ve en el trabajo documental su próximo reto para convertir sus historias en una sinergia entre la palabra y la imagen. "En el documental hay el impacto inmediato de escuchar y ver. Es una manera muy distinta de relacionarse con la historia", explica.

La fotoperiodista encontró en España un lugar idóneo para traer su arte fusionado con periodismo: "Nos entendemos culturalmente con Latinoamérica, creo que es imposible negar la relación, pero también hay suficiente distancia".

La exposición estará abierta al público en Casa de América desde el 17 de abril hasta el 30 de mayo.

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AO