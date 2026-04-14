¿Cómo preparar la 'mejor sopa del mundo'? Receta de caldo 'vori vori'

Cientos de entusiastas del vori vori, un caldo espeso representativo de la cocina de Paraguay, se reunieron este martes en la capital de este país suramericano para degustar del plato, al que orgullosamente denominaron como la "mejor sopa del mundo" después de que la enciclopedia gastronómica Taste Atlas la reconociera como tal por dos años consecutivos.

El vori vori, una de las preparaciones más emblemáticas de Paraguay, ha trascendido fronteras no solo por su sabor, sino por su valor cultural. Reconocido por la enciclopedia gastronómica Taste Atlas como una de las mejores sopas del mundo durante dos años consecutivos, este caldo espeso se ha convertido en un símbolo de identidad nacional que hoy puedes preparar desde casa.

Un platillo con historia y orgullo

Originario de Paraguay, el vori vori debe su nombre al idioma guaraní: “vori” significa “bolita”, en referencia a su ingrediente estrella, pequeñas esferas de harina de maíz que le dan textura y carácter.

Tradicionalmente preparado con pollo o carne, este platillo combina proteínas, verduras y carbohidratos, lo que lo convierte en una comida completa y reconfortante.

La receta no es cerrada y que los cocineros siempre pueden incorporar condimentos o carbohidratos a gusto. EFE/J. Pino

Eventos recientes en Asunción han reunido a cientos de personas para celebrarlo, reafirmando su papel como ícono gastronómico y cultural.

Receta tradicional de vori vori (para 4 personas)

Ingredientes:

1 pollo entero en piezas (o 500 g de carne de res en cubos) 2 litros de agua 1 cebolla picada 2 dientes de ajo 1 zanahoria en rodajas 1 papa en cubos 1 pimiento (opcional) Sal y pimienta al gusto Perejil o cilantro al gusto Para las bolitas (vori): 1 taza de harina de maíz ½ taza de queso fresco desmoronado 1 huevo Un poco de caldo (para integrar)

" Por eso se le da la denominación de la sopa más rica del mundo, por la combinación de ingredientes que pueda tener" , dijo la chef Myriam Vera, la jefa de las cocineras de la degustación y quien se declaró "orgullosísima" de los reconocimientos internacionales que acumuló el plato en los últimos dos años.

Preparación paso a paso

Base del caldo : En una olla grande, hierve el agua con el pollo o la carne. Agrega cebolla, ajo, sal y pimienta. Cocina a fuego medio hasta que la proteína esté suave.



: En una olla grande, hierve el agua con el pollo o la carne. Agrega cebolla, ajo, sal y pimienta. Cocina a fuego medio hasta que la proteína esté suave. Añadir verduras:

Incorpora la zanahoria, la papa y el pimiento. Deja cocinar hasta que las verduras estén tiernas.



Incorpora la zanahoria, la papa y el pimiento. Deja cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Formar las bolitas:

Mezcla la harina de maíz con el queso y el huevo. Añade un poco de caldo hasta lograr una masa suave. Forma pequeñas bolitas con las manos.



Mezcla la harina de maíz con el queso y el huevo. Añade un poco de caldo hasta lograr una masa suave. Forma pequeñas bolitas con las manos. Cocción final:

Agrega las bolitas al caldo caliente. Cocina por 10-15 minutos hasta que estén firmes y bien cocidas.



Agrega las bolitas al caldo caliente. Cocina por 10-15 minutos hasta que estén firmes y bien cocidas. Toque final:

Rectifica sazón y añade perejil o cilantro antes de servir.

Más que una sopa

El vori vori no es solo un platillo: es una experiencia colectiva. Su preparación suele involucrar a toda la familia y cada receta puede variar según el hogar. Incluso autoridades como la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay lo consideran una “sensación” internacional y parte esencial de la identidad del país.

Además, desde 2023, cada 14 de abril se celebra oficialmente el Día Nacional del Vori Vori, consolidando su importancia cultural. Prepararlo en casa no solo es una forma de probar nuevos sabores, sino de conectar con una tradición que ha viajado desde Sudamérica al mundo.

TG