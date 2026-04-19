Evangelio de hoy: Jesús se manifiesta a dos discípulos

LA PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Hechos 2, 14. 22-33

«El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: "Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz.

Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza; por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia.

Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad: el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción.

Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo''».

SEGUNDA LECTURA

1 Pedro 1, 17-21

«Hermanos: Puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra.

Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y, por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios».

EVANGELIO

Lucas 24, 13-35

«El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido.

Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: "¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?"

Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: "¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén?" Él les preguntó: "¿Qué cosa?" Ellos le respondieron: "Lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron".

Entonces Jesús les dijo: "¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?" Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él.

Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: "Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer". Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: "¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!"

Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los cuales les dijeron: "De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón". Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan».

Esperábamos que Él sería el libertador

Dos discípulos de Jesús habían sido testigos de los grandes milagros del maestro: la resurrección de Lázaro, dar la vista al ciego de nacimiento, expulsión de demonios y otras curaciones; sentados sobre la hierba con una multitud de más de cinco mil hombres se habían saciado hasta el hartazgo de pan y pescado, habían escuchado los grandes y alentadores sermones donde se habían entusiasmado con las promesas de un nuevo reino de justicia y de amor fraterno. Sin embargo, ante las escenas de la pasión, crucifixión y muerte del Maestro en el calvario, cayeron en una gran desilusión, y llenos de temor y descorazonados huyeron a su pueblo de origen: “nosotros esperábamos que él sería el libertador”.

En el camino Jesús se hizo presente y, acompañándolos, les explicaba las escrituras y no lo reconocieron hasta cuando partió el pan. Entonces creyeron y se regresaron presurosos para reunirse con los demás discípulos y afrontar los riesgos que vinieran con el auxilio del Señor, que los acompañaría hasta el final de sus días.

Ahora nosotros, que hemos sido elegidos por el Señor para ser discípulos e hijos suyos y que hemos conocido todas sus obras y el amor que ha tenido por nosotros, nos descorazonamos fácilmente de sus promesas por la visión del mundo que nos rodea: guerras provocadas por los poderosos, muerte, injusticia, corrupción, abusos del poder, impunidad y tantos otros males que nos agobian.

Volvamos nuestros oídos a las enseñanzas del Maestro y confiemos en sus palabras y en sus promesas. El Señor ha resucitado y nosotros con él, el Señor está vivo y cumplirá sus promesas, pero necesita de nuestra colaboración. Seamos justos, honrados, respetuosos de los derechos de los demás. Amemos a nuestros enemigos como el Señor nos ha enseñado. El ejemplo de nuestra vida, congruente con nuestras creencias, es la semilla para crear un nuevo mundo de justicia y de amor.

Confiemos, pues, en la Palabra del Señor que caminará con nosotros hasta el atardecer de nuestra vida.

Javier Martínez Rivera, SJ-ITESO