La cuenta regresiva para el lanzamiento de “MeChicano”, primer sencillo del nuevo disco del compositor tapatío Juan Pablo Contreras, está por llegar a su fin: mañana 21 de mayo.

Acompañado por su Orquesta Latino Mexicana y bajo el sello de Universal Music México, la pieza fue grabada en Guadalajara y cuenta con diversos colaboradores tapatíos.

Con tres nominaciones al Latin GRAMMY, el compositor y director de orquesta presenta una pieza que simboliza una celebración sinfónica de la identidad mexicoamericana: una fusión entre la música mexicana, la cultura chicana y el sonido de la orquesta, que cobra vida bajo su propia batuta.

Inspirada en los bailes chicanos de los años 80, la obra imagina un “set list” donde conviven la cumbia, la polka tejana, el pop chicano y el rock & roll. El resultado es una mezcla de estilos nunca antes escuchada en una orquesta.

“Cuando por fin me convertí en ciudadano americano, después de un proceso ‘muy breve’ que me llevó 15 años, quise escribir una obra que celebrara mi transición de Mexicano a Chicano. Así nació ‘MeChicano’”, comparte Contreras.

Cabe señalar que, por primera vez en 59 años, un compositor mexicano lanzará una grabación de su propia música sinfónica dirigiendo a una orquesta de 72 músicos. El último en lograrlo fue Carlos Chávez en 1967.

“MeChicano” es el primer sencillo de “Alma Monarca”, el tercer álbum que Contreras graba bajo la disquera antes señalada. En dicho proyecto Contreras dirige a la agrupación que fundó en Guadalajara en 2021.

La mayoría de las obras del nuevo disco giran en torno a la migración, desde una perspectiva profundamente personal y positiva. Este año, Contreras cumple la mitad de su vida en México y la mitad en Estados Unidos, una experiencia que inspiró la música de este álbum.

Es importante destacar que Juan Pablo Contreras es reconocido por sintetizar la música clásica con elementos sonoros de la cultura popular mexicana, creando obras cuyas “orquestaciones dan vida espléndida a sus partituras”, publicó el diario Los Angeles Times.

Su pieza más popular, “Mariachitlán”, se ha tocado en un total de 200 conciertos en todo el mundo, incluyendo una interpretación por parte de Los Angeles Philharmonic en el Hollywood Bowl.

CT