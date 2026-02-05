La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) abrirá su temporada 2026 con un programa de largo aliento que mira hacia la historia para interrogar el presente. En el escenario del Teatro Degollado, más de 120 músicos y voces darán forma a un concierto sinfónico-coral que articula dos figuras heroicas provenientes de contextos distintos, pero unidas por una inquietud: cómo se construye, desde la música, la memoria colectiva.

Bajo la dirección artística de José Luis Castillo, el programa inaugural está dedicado al 150 aniversario del natalicio de José Rolón, fundador de la antigua Sinfónica de Guadalajara y figura central en la historia musical del estado. La primera parte del concierto estará dedicada a “Cuauhtémoc”, poema épico para orquesta y coro que Rolón compuso a finales de la década de 1920 y que, pese a su relevancia histórica y simbólica, no había sido interpretado desde los años sesenta.

Para el maestro Castillo, el rescate de esta obra va más allá de una efeméride. “No solo estamos celebrando a un compositor importante para Jalisco, sino reconociendo que la Filarmónica es heredera directa de ese sueño que Rolón imaginó”, explicó en entrevista con EL INFORMADOR. “Desde los músicos hasta el público, todos participamos de esa herencia. Volver a tocar Cuauhtémoc es devolverle vida a un patrimonio que había quedado en silencio”.

Honrar el principio

Compuesta a partir de fragmentos del poema “La suave patria”, de Ramón López Velarde, “Cuauhtémoc” propone una lectura musical del último tlatoani mexica como símbolo de dignidad, resistencia y sacrificio. La obra se articula en tres grandes momentos: la coronación del héroe, la defensa de Tenochtitlán y el tormento final. Rolón recurre a una orquestación densa y expresiva, y a un tratamiento coral poco habitual para su tiempo, que culmina en una transformación de la tragedia en exaltación.

“Es una pieza monumental, de largo aliento, que ocupa toda una parte del concierto”, señaló Castillo. “Además, ha requerido un trabajo serio de investigación y recuperación de manuscritos. No existe una grabación histórica de esta obra, su historial de interpretaciones es mínimo. Eso hace que su presentación tenga un peso especial, no solo artístico, sino histórico”.

La recuperación de “Cuauhtémoc” ha sido posible gracias a la colaboración de la familia Rolón, así como a las investigaciones de José Gorostiza Ortega, la transcripción de Jorge Horacio López y la edición de Hermenegildo Olguín Reza. Para la Filarmónica, se trata de un gesto que reafirma su vínculo con la memoria musical de Jalisco.

Los conciertos se realizarán hoy y el domingo 8 de febrero, en el Teatro Degollado, a las 20:30 y 12:30 horas, respectivamente. Con este programa, la OFJ no solo da inicio a su temporada 2026, sino que reafirma su vocación como una institución que entiende la música como un espacio de memoria y reflexión.

La victoria del héroe

La segunda parte del programa establece un diálogo con otra figura heroica, esta vez desde la tradición europea del siglo XX: “Alexander Nevsky”, cantata de Sergei Prokofiev. Derivada de la música que el compositor escribió para la película homónima de Serguéi Eisenstein en 1938, la obra narra la victoria del príncipe ruso sobre los caballeros teutónicos en el siglo XIII, en un contexto marcado por la propaganda soviética y la amenaza del avance nazi.

“Nos pareció interesante confrontar dos héroes que pertenecen a mitologías distintas, pero que cumplen funciones similares dentro de sus culturas”, explicó Castillo. “Cuauhtémoc y Alexander Nevsky son figuras que condensan ideas de resistencia, de identidad y de comunidad. Además, las dos obras fueron escritas con apenas unos años de diferencia, lo que permite observar cómo, en contextos políticos muy distintos, la música se convierte en un vehículo de construcción simbólica”.

Prokofiev transformó la banda sonora del filme en una cantata de siete movimientos para mezzosoprano, coro y orquesta, hoy considerada una de las grandes obras corales del siglo XX. Cada sección describe un episodio de la historia: desde la Rusia sometida por invasiones, el llamado a la batalla y la célebre “batalla sobre el hielo”, hasta el lamento por los caídos y la entrada triunfal del héroe.

“Es una de las mejores partituras de música para cine que se hayan escrito”, afirmó el director. “Tiene una fuerza narrativa impresionante. La música no solo acompaña la historia: la construye, la amplifica, la vuelve colectiva”.

En esta interpretación participará el Coro Municipal de Zapopan, dirigido por Pilar Gómez-Ibarra, así como la contralto Julietta Beas, quien tendrá a su cargo uno de los momentos más conmovedores de la obra: el aria del campo de los muertos. “No es común escuchar contraltos en este tipo de repertorio”, apuntó Castillo. “Es una voz grave, profunda, que aporta una densidad emocional muy particular”.

El programa inaugural se inscribe dentro de una temporada que, según adelantó el director, buscará un equilibrio entre grandes obras del repertorio, música mexicana y propuestas del siglo XX. “Habrá música para públicos muy diversos”, señaló. “Desde Beethoven y Mahler hasta cine, repertorio latinoamericano y música mexicana. Queremos que el melómano exigente encuentre profundidad, pero que cualquier persona pueda sentirse convocada”, finalizó.

CT