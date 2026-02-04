María PocaSangre expone un recorrido personal en Casa Zuno

Este miércoles, en Casa Zuno, la artista María PocaSangre presentó la muestra Historia de Muchas Preguntas, un proyecto que reúne alrededor de 20 piezas realizadas entre 2012 y 2024 y que marca su primera exposición pública, concebida también como una revisión de distintos momentos de su vida y de su proceso creativo.

En entrevista con EL INFORMADOR, la artista —cuyo nombre es María José Corrales— explicó que su trabajo visual está estrechamente vinculado con su formación en filosofía y con los proyectos de divulgación que desarrolla desde hace siete años. La artista se enfatizó que la pintura surgió como una práctica personal, ligada a la introspección, antes de considerarla una propuesta para ser mostrada.

La exposición está organizada en etapas que responden a distintos periodos. La primera corresponde a un momento de confusión personal y de tedio existencial, previo y durante el inicio de sus estudios universitarios. “Muchas preguntas, ese sinsentido como de no tener piso, no tener sentido de pertenencia y estar confundida hacia adentro y hacia afuera, como tratar de asimilar mi exterior y por qué pasa esto, por qué hay injusticia”, relató la artista al referirse a esta fase, que incluye piezas en tonos azules, blancos y negros y que también se relaciona con experiencias de duelo.

Sobre el recorrido, PocaSangre explicó que la muestra propone un hilo conductor que permite transitar por esos momentos. La segunda etapa, identificada por colores rojos, morados y rosas, corresponde a un periodo posterior a los 30 años, en el que, dijo, se siente mayor seguridad personal y una exploración distinta de su identidad y su sexualidad.

“Es mi primera exposición, pero también se siente un poco como retrospectiva. La hice para mostrarle a mis amistades y a la comunidad a la que pertenezco qué he estado haciendo”, comentó. Añadió que muchas personas cercanas no conocían su trabajo plástico y que este momento representa la decisión de compartirlo públicamente.

Un eje que atraviesa varias piezas es el vínculo con su madre y su familia. La artista explicó que, con el tiempo, reconoció la exposición como una forma de procesar un duelo. “Todos esos objetos con los que yo estaba haciendo piezas de arte habían pertenecido a mi abuela, a mis tías, a mi mamá, y de repente dije: creo que es como un homenaje”, expresó.

Historia de Muchas Preguntas permanecerá en Casa Zuno hasta el último día de febrero y puede visitarse durante todo el mes en los horarios habituales del recinto, un espacio que, según la artista, fue clave en su formación académica y en el inicio de sus proyectos de divulgación filosófica.

