Durante más de cuatro décadas, José Ignacio Solórzano, mejor conocido como JIS, ha convertido el asombro, el humor, la extrañeza y los misterios de la existencia en materia prima de su obra.

Ahora, una parte de ese universo llega al Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) con “Mística Molusca”, una exposición que reúne cerca de 190 piezas creadas en distintas etapas de su trayectoria y que exploran temas como la religión, el esoterismo, la espiritualidad y lo psicodélico.

La muestra, que cuenta con la curaduría de Diego Orduño, fue inaugurada ayer y permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de septiembre.

En entrevista con EL INFORMADOR, el artista plástico y monero tapatío explicó que la selección reúne dibujos realizados a lo largo de varias décadas y que, aunque pertenecen a épocas y estilos distintos, comparten una inquietud por aquello que rebasa la explicación racional.

“Es una colección que se seleccionó de distintas épocas y estilos míos, monos o dibujos que tienen que ver con el tema de la religión, la mística o el esoterismo”, explicó.

JIS reconoce que ni siquiera tiene el número exacto de obras reunidas en esta revisión de su trabajo. Su manera de trabajar, basada en formatos pequeños, ha permitido que el conjunto sea amplio y diverso.

“Yo no soy de formatos muy grandes, entonces se presta para que sean muchas pequeñas estampas, apuntes y dibujos”, comentó.

La exposición también funciona como una especie de recorrido por su propia historia artística. Entre las piezas incluidas hay trabajos que se remontan a sus primeras décadas como caricaturista, una trayectoria que ya supera los 40 años.

“No son dibujos hechos especialmente para esta muestra. Yo ya los tenía de distintas épocas mías. Soy un antiguo monero de la vieja guardia. Tengo 40 años de chamba, entonces hay material desde los ochenta, aunque la mayoría es de los noventa para acá”.

Preguntas, contradicciones y creatividad

Hablar de religión, un tema que durante muchos años ha tenido una presencia importante en una ciudad como Guadalajara, continúa siendo para JIS una fuente inagotable de preguntas, contradicciones y posibilidades creativas. Su intención no siempre es crítica; en ocasiones sus imágenes solamente evocan una sensación o una duda, aunque en otras sí aparecen la burla y el cuestionamiento hacia ciertos comportamientos humanos.

“Es un tema muy sabroso, muy estimulante para un caricaturista o dibujante porque en esta parte de la vida humana se anudan muchos de nuestros conflictos eternos, muchas de nuestras aspiraciones y nuestros deseos de entender de qué se trata este universo. Hay momentos gloriosos y también hay momentos muy ridículos”.

Esa mirada hacia lo desconocido aparece en sus dibujos y en su propia manera de enfrentarse a la vida. A sus años de experiencia y después de miles de trazos, JIS asegura que todavía se mantiene sorprendido por la existencia.

“Yo sigo en una especie de estado de asombro permanente, en una especie de pasmo. Quizá por eso me siento hermanado con un sentimiento que yo llamo místico. No soy religioso en el sentido de pertenecer a una religión organizada, nunca lo he sido, pero sí me siento participante de ese sentimiento místico. La vida es una cosa fantasmagórica”.

La muestra fue curada por Diego Orduño. CORTESÍA

Se resiste a la política

A diferencia de otros caricaturistas, un terreno que prácticamente no ha explorado en su carrera es el de la política. Aunque reconoce que todo puede tener una dimensión política, la relación entre gobernantes y gobernados nunca despertó su interés como creador.

“Ese asunto específico me pasó de lado. Nunca me sentí llamado a abordar el tema político. Me interesaron todos los demás temas, desde la vida cotidiana hasta los asombros y los alucines cósmicos”.

El poeta monero

Además de su trabajo como dibujante, JIS ha expandido su creatividad hacia otros espacios como la radio y la televisión con “La Chora”.

Esa exploración de nuevos formatos lo mantiene activo y con proyectos pendientes, entre ellos uno muy especial: establecer una colaboración artística con el Bosque Los Colomos.

“Me gustaría ser el poeta monero del Parque de los Colomos. Me encantaría encontrar maneras de relacionarme con los dibujos dentro del parque, hacer comunicación visual para sus redes, sus publicaciones o incluso su señalética”.

El creador también adelantó que “Molusco”, documental centrado en su vida y obra, llegará a las salas de cine durante el último trimestre de 2026.

Después de su recorrido en cartelera, buscará que pueda alojarse en alguna plataforma digital.

Al mirar hacia atrás, una de las mayores satisfacciones que le ha dejado su carrera está en las amistades y conexiones que ha construido con el paso del tiempo.

“Yo pensaba que por mi estilo medio pacheco iba a tener una vida bastante aislada, en mi torre de marfil, pero resultó que mucha gente se empezó a identificar con estos monos extraños y con lo cotidiano. Así me empecé a hacer de mucha gente para cotorrear muy bien”.

CT