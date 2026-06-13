Más de medio centenar de escritores se reunieron ayer en la Casa Museo Ramón López Velarde (Álvaro Obregón 76, Ciudad de México) para protestar en contra de la decisión de la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, de convertir el histórico espacio en la “Casa de las Palabras”, además de usar el lugar como un cabaret público.

Al punto de las 16:00 horas, poetas y gestores se manifestaron afuera de la Casa López Velarde.

El inmueble estuvo cerrado desde que comenzó la manifestación, con cinco policías en las puertas. Al poco tiempo de iniciada la protesta, más policías capitalinos llegaron al lugar, lo que fue considerado por la comunidad literaria como un intento de intimidación del gobierno.

“No al cabaret, no al cabaret” consignaban los poetas, a la par que el coordinador actual del recinto, el actor Andrés Carreño, permanecía escuchando muy cerca de la puerta de la Casa.

A 25 minutos de iniciada la manifestación, el titular del Instituto de Defensa de Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura local, Jesús Galindo Calderón, dijo que existe certeza “de que la Casa del poeta Ramón López Velarde así se llama, no la ‘Casa de las Palabras’”.

Luego de su declaración, los poetas pidieron un documento formal donde se asegure que la Casa de Ramón López Velarde no cambiará de nombre ni de vocación.

Una de las quejas más destacadas es el asunto de transformar el espacio en un cabaret, ya que, expresaron, es una decisión arbitraria de Ana Francis Mor para lucrar con el lugar.

Finalmente, los manifestantes pidieron la renuncia de Ana Francis Mor. La protesta concluyó con la promesa de las autoridades de seguir el diálogo el siguiente viernes.

CT