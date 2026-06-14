La Iglesia y la inteligencia artificial

La carta encíclica del Papa León XIV titulada "Magnifica Humanitas", sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, es un documento de lectura obligada para todo aquel que esté interesado en las transformaciones que está sufriendo el mundo moderno.

En cierto sentido, se puede decir que estamos frente a dos visiones o posiciones contrapuestas sobre la forma y los valores en los que se deberá sustentar el mundo en los años por venir.

Estas dos posiciones contrapuestas están representadas por la Iglesia Católica, por un lado, y por el otro, una estructura relacionada con un estadio más avanzado del capitalismo contemporáneo que algunos analistas llaman “tecnofeudalismo”, es decir, una etapa del capitalismo completamente dominada por los grandes consorcios tecnológicos, impulsores y productores de la inteligencia artificial.

Para ilustrar de forma metafórica estas dos visiones contrapuestas, la encíclica de León XIV inicia con dos importantes imágenes bíblicas. Primero, la historia de la torre de Babel, y segundo, la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Al construir la torre de Babel, los humanos quieren, sobre todo, “perpetuarse un nombre” quieren construir una gran obra sin referencia a Dios. El resultado, dice León XIV, no es la unidad, sino la dispersión. En cambio, la reconstrucción de los muros de Jerusalén es una obra convocada por Nehemías, que “tiene a Dios en el centro”, dice el Papa.

En estas dos visiones se encuentra el centro de la encíclica: o los seres humanos construyen con responsabilidad compartida, o lo que se construya solo va a provocar la dispersión y la consiguiente deshumanización de todas las sociedades.

Por eso, León XIV ve en Nehemías al compañero y guía de la encíclica y en él reconoce “una parábola luminosa de nuestra vocación de ser, en el tiempo de la transformación digital, no espectadores resignados ni simples comentaristas”.

Con estas palabras el Papa sugiere la necesidad de una activa participación de la iglesia en este nuevo tiempo humano que él llama “el tiempo de la inteligencia artificial”. Una participación que garantice la sobrevivencia de la humanidad, frente a la amenaza del posthumanismo y del transhumanismo”.

“Magnifica Humanitas” es una encíclica que muestra preocupación sobre el papel que pueda jugar la iglesia en ese “tiempo de la inteligencia artificial”. Lo que puede estar en juego no es la posesión de la “Verdad revelada” detentada por la iglesia, sino el surgimiento de una nueva verdad, sustentada en “las lógicas tecnocráticas y los intereses partidistas…”.

Como una forma de conjurar el peligro que podría suponer el tiempo de la inteligencia artificial, el Papa León XIV termina su encíclica con “El canto de la esperanza: el ‘Magnificat’”, la oración del gran poder.

Para saber

Crónicas del Antropoceno es un espacio para la reflexión sobre la época humana y sus consecuencias producido por el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara que incluye una columna y un podcast disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre el autor

Roberto Castelán es sociólogo, historiador y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara jubilado pero muy activo en el análisis crítico de la realidad contemporánea. Entre otras publicaciones es autor de Algoritmo, un libro que reflexiona sobre la creatividad en la era digital.