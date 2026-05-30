Desde piezas de barro y cartonería hasta textiles, joyería y miniaturas, conforman la exposición “Copa de Arte Popular Banamex” que llegará este domingo 31 de mayo al Museo Regional de la Cerámica, en Tlaquepaque, con una selección de obras inspiradas en el balompié y creadas por artesanos de distintos Estados del país.

La muestra reúne alrededor de 70 piezas derivadas del primer concurso nacional impulsado por Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, iniciativa que convocó a creadores de toda la República Mexicana a reinterpretar el futbol desde las tradiciones artesanales de sus comunidades.

En entrevista con EL INFORMADOR, Rocío Blázquez Peredo, subdirectora de Arte Popular, Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, explicó que este proyecto nació como una nueva estrategia para fortalecer el respaldo que la institución ha mantenido durante más de tres décadas hacia los grandes maestros del arte popular.

“Patrimonio y Fomento Cultural Banamex tiene un programa de apoyo a los grandes maestros del arte popular desde hace más de 30 años. En este contexto decidimos seguir con todos estos apoyos e iniciativas para promover y difundir el arte popular en México”, comentó.

La directiva recordó que Banamex ha impulsado exposiciones, publicaciones y concursos artesanales tanto nacionales como estatales, además de apoyar directamente a creadores mediante talleres y programas de difusión cultural. Sin embargo, el año pasado decidieron dar un paso más con la creación de un certamen propio.

De tal suerte, se decidió que este primer concurso artesanal fuera sobre futbol y así se creó la idea de la Copa de Arte Popular Banamex, invitando a todos los artesanos de la República Mexicana, mayores de edad y de todas las ramas artesanales, para que crearan una pieza original con el tema futbol.

La convocatoria estuvo abierta del 2 de diciembre de 2025 al 17 de abril de 2026 y recibió 877 piezas provenientes de 29 Estados del país. Entre las entidades participantes estuvieron Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Zacatecas, Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Veracruz y Puebla.

La exposición reunirá piezas de barro, joyería, madera y miniaturas que reinterpretan la pasión futbolera mexicana. CORTESÍA

Aunque el futbol fungió como eje temático, las posibilidades creativas fueron amplias. Los participantes desarrollaron obras inspiradas en equipos, estadios, jugadores, jugadas memorables, mundiales y escenas cotidianas relacionadas con este deporte.

“Los temas fueron bastante generales, pero de ahí los artesanos nos dieron una súper sorpresa y entregaron piezas espectaculares”, señaló Blázquez Peredo.

El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado especializado en arte popular, que evaluó aspectos técnicos, originalidad, colorido, tradición e innovación. La calidad de las propuestas, aseguró, hizo particularmente complejo elegir a los ganadores. “Fue un jurado muy complicado porque la calidad de las piezas fue espectacular”.

Del concurso surgieron las piezas ganadoras, cuya premiación se realizó en el Palacio de Iturbide, en Ciudad de México. A partir de esa experiencia también se planteó la realización de tres exposiciones en las sedes mexicanas que albergarán partidos del próximo torneo internacional de futbol: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Tras su paso por la capital del país, la exhibición llegará ahora a Jalisco con una importante presencia de artesanos locales. Dos de las piezas ganadoras pertenecen a creadores jaliscienses y volverán a exhibirse en territorio estatal. “Tenemos varias piezas de artesanos de Jalisco. Dos fueron ganadoras y las trajimos aquí también para que las vuelvan a ver”, comentó.

La exposición incluirá trabajos elaborados en barro, madera, cartonería, joyería y otras técnicas tradicionales, reflejando tanto la diversidad artesanal del país como la manera en que el futbol forma parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos.

Para Rocío Blázquez, la llegada de esta muestra a Jalisco también forma parte del esfuerzo de Fomento Cultural Banamex por mantener vigentes las tradiciones artísticas mexicanas y abrir espacios de difusión para sus creadores.

“Lo que pretende Fomento Cultural Banamex es seguir apoyando y difundiendo el arte mexicano, las tradiciones, y seguir apoyando a todos los creadores, desde artistas plásticos, artesanos, fotógrafos y todo lo que podamos apoyar”.

La subdirectora destacó que esta es la tercera exposición impulsada por la institución que se presenta recientemente en Jalisco, luego de muestras instaladas en el Museo Cabañas y el Ex Convento del Carmen, consolidando así una presencia constante de proyectos culturales en el estado. “Estamos haciendo un esfuerzo por traer todas estas exposiciones y seguir difundiendo el patrimonio artístico mexicano”, añadió.

“Copa de Arte Popular Banamex” permanecerá abierta al público del 31 de mayo al 4 de septiembre en el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque.

CT