La Copa Mundial de la FIFA 2026 también se puede vivir desde las disciplinas artísticas, por ello, con una agenda de más de 85 actividades y una programación dirigida a visitantes nacionales, extranjeros y público local, la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ) presentó su oferta cultural durante la temporada mundialista.El punto más alto de la programación será el concierto “A tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, encabezado por Plácido Domingo, el jueves 25 de junio, a las 18:00 horas, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Los boletos ya están a la venta en las taquillas del recinto o en su página web.El recital reunirá al tenor español con Anabel de la Mora, Carlos Velázquez y Carlos López, además de agrupaciones artísticas de la Secretaría de Cultura. Se trata de una velada que pondrá en diálogo el patrimonio musical de España y México a través de la zarzuela.La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) también tendrá un papel central con su temporada en el Conjunto Santander. Entre los programas destaca el “Concierto de Campeones”, el domingo 5 de julio, dedicado a países protagonistas de la historia mundialista, con obras de autores como Brahms, Villa-Lobos, Elgar y Ginastera.En el terreno expositivo, Cultura Jalisco resaltó la colaboración con Banco Nacional de México, mediante Patrimonio Cultural Banamex, para fortalecer la presencia de arte mexicano en distintos recintos. En el Museo Cabañas se presenta “Travesías por México: territorios y raíces”; en el Ex Convento del Carmen, “El México de los mexicanos III”, y en el Museo Regional de la Cerámica, “Copa de Arte Popular Banamex”.Por su parte, en el museo Japi, el Mundial se abordará desde el arte y la memoria. Ahí se encuentran “Jalisco 70”, exposición sobre la Guadalajara mundialista de 1970; “Campo Común”, que explora el futbol como espacio compartido; “Arte y Barricas”, con 48 barricas intervenidas, y “Arte y Futbol en Movimiento”, con balones convertidos en piezas artísticas por creadores jaliscienses.La programación se extenderá a Tequila, con conciertos en la plaza principal y actividades musicales en el Museo Nacional del Tequila; a Teuchitlán, con danza prehispánica y juego de pelota ancestral en Guachimontones, y a Guadalajara, con Mundo Jalisco, festival artesanal y gastronómico.El programa involucra al menos 11 municipios de Jalisco: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tequila, Teuchitlán, Magdalena, Chapala, Arandas, Atotonilco el Alto, El Grullo y Lagos de Moreno. Además, considera recorridos y experiencias por la Región Valles, principalmente vinculadas con el Paisaje Agavero. Fecha: Hasta el domingo 20 de septiembre. Horario: Martes, de 11:00 a 19:00 horas; miércoles a sábado, de 11:00 a 17:00 horas; domingo, de 11:00 a 14:00 horas. Costo: Entrada gratuita. Fecha: Hasta el domingo 2 de agosto. Horario: Recorridos de martes a sábado, a las 11:00, 12:00, 13:00 y 15:00 horas; domingo, a las 11:00 y 13:00 horas. Costo: Entrada únicamente en recorrido guiado.Fecha: Hasta el domingo 16 de agosto. Horario: Martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 18:00 horas. Costo: Entrada gratuita. Fecha: Hasta el domingo 16 de agosto. Horario: Martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 18:00 horas. Costo: Entrada gratuita. Fecha: Jueves 25 de junio. Horario: 18:00 horas. Costo: De 700 a 2 mil 800 pesos.Fecha: Domingo 14 de junio. Horario: 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos.Fecha: Domingo 21 de junio. Horario: 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos.Fechas: Jueves 25 y domingo 28 de junio. Horarios: 20:30 y 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos.Fecha: Domingo 5 de julio. Horario: 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos.Fecha: Domingo 12 de julio. Horario: 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos. CT