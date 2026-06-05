La Copa Mundial de la FIFA 2026 también se puede vivir desde las disciplinas artísticas, por ello, con una agenda de más de 85 actividades y una programación dirigida a visitantes nacionales, extranjeros y público local, la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ) presentó su oferta cultural durante la temporada mundialista.

El punto más alto de la programación será el concierto “A tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, encabezado por Plácido Domingo, el jueves 25 de junio, a las 18:00 horas, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Los boletos ya están a la venta en las taquillas del recinto o en su página web.

El recital reunirá al tenor español con Anabel de la Mora, Carlos Velázquez y Carlos López, además de agrupaciones artísticas de la Secretaría de Cultura. Se trata de una velada que pondrá en diálogo el patrimonio musical de España y México a través de la zarzuela.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) también tendrá un papel central con su temporada en el Conjunto Santander. Entre los programas destaca el “Concierto de Campeones”, el domingo 5 de julio, dedicado a países protagonistas de la historia mundialista, con obras de autores como Brahms, Villa-Lobos, Elgar y Ginastera.

En el terreno expositivo, Cultura Jalisco resaltó la colaboración con Banco Nacional de México, mediante Patrimonio Cultural Banamex, para fortalecer la presencia de arte mexicano en distintos recintos.

En el Museo Cabañas se presenta “Travesías por México: territorios y raíces”; en el Ex Convento del Carmen, “El México de los mexicanos III”, y en el Museo Regional de la Cerámica, “Copa de Arte Popular Banamex”.

Por su parte, en el museo Japi, el Mundial se abordará desde el arte y la memoria. Ahí se encuentran “Jalisco 70”, exposición sobre la Guadalajara mundialista de 1970; “Campo Común”, que explora el futbol como espacio compartido; “Arte y Barricas”, con 48 barricas intervenidas, y “Arte y Futbol en Movimiento”, con balones convertidos en piezas artísticas por creadores jaliscienses.

La programación se extenderá a Tequila, con conciertos en la plaza principal y actividades musicales en el Museo Nacional del Tequila; a Teuchitlán, con danza prehispánica y juego de pelota ancestral en Guachimontones, y a Guadalajara, con Mundo Jalisco, festival artesanal y gastronómico.

El programa involucra al menos 11 municipios de Jalisco: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tequila, Teuchitlán, Magdalena, Chapala, Arandas, Atotonilco el Alto, El Grullo y Lagos de Moreno.

Además, considera recorridos y experiencias por la Región Valles, principalmente vinculadas con el Paisaje Agavero.

Lectura, comunidad y cultura de paz

Megalectura: Actividad pública de lectura en la Glorieta Minerva, en Guadalajara, como parte de la programación cultural mundialista.

Actividad pública de lectura en la Glorieta Minerva, en Guadalajara, como parte de la programación cultural mundialista. Fechas: 13, 14, 20 y 21 de junio.

13, 14, 20 y 21 de junio. Horario: 13:00 horas.

13:00 horas. Costo: Entrada libre.

Las artes plásticas toman la ciudad

“El México de los mexicanos III”: Muestra fotográfica que retrata la identidad, diversidad y vida cotidiana del país, en el Ex Convento del Carmen, Guadalajara.

Fecha: Hasta el domingo 20 de septiembre.

Horario: Martes, de 11:00 a 19:00 horas; miércoles a sábado, de 11:00 a 17:00 horas; domingo, de 11:00 a 14:00 horas.

Costo: Entrada gratuita.

“Lumbral de una pasión”: Exposición en el Museo de Palacio de Gobierno vinculada con memoria, deporte e identidad, en el Museo de Palacio de Gobierno, Guadalajara.

Fecha: Hasta el domingo 2 de agosto.

Horario: Recorridos de martes a sábado, a las 11:00, 12:00, 13:00 y 15:00 horas; domingo, a las 11:00 y 13:00 horas.

Costo: Entrada únicamente en recorrido guiado.

“Jalisco 70”: Exposición dedicada a la memoria futbolística de Jalisco y su relación con la Copa Mundial de 1970, en Jalisco Paseo Interactivo, Zapopan.

Fecha: Hasta el domingo 16 de agosto.

Horario: Martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 18:00 horas.

Costo: Entrada gratuita.

“Campo Común”: Exposición que dialoga con el futbol, la comunidad y las formas de encuentro colectivo, en Jalisco Paseo Interactivo, Zapopan.

Fecha: Hasta el domingo 16 de agosto.

Horario: Martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 18:00 horas.

Costo: Entrada gratuita.

Programación de música y conciertos

Concierto “A tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, con Plácido Domingo, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Fecha: Jueves 25 de junio.

Horario: 18:00 horas.

Costo: De 700 a 2 mil 800 pesos.

OFJ Programa 1: “Música de cuerdas para cine”, la Orquesta Filarmónica de Jalisco abre su programación especial con un concierto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala 2.

Fecha: Domingo 14 de junio.

Horario: 13:00 horas.

Costo: De 200 a 600 pesos.

OFJ Programa 2: Concierto de despedida del Cuarteto Latinoamericano, con la participación del Cuarteto Latinoamericano, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala 2.

Fecha: Domingo 21 de junio.

Horario: 13:00 horas.

Costo: De 200 a 600 pesos.

OFJ y Ballet: “Giselle, las que no volvieron”, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala 2.

Fechas: Jueves 25 y domingo 28 de junio.

Horarios: 20:30 y 13:00 horas.

Costo: De 200 a 600 pesos.

OFJ Programa 4: “Concierto de Campeones”, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala 2.

Fecha: Domingo 5 de julio.

Horario: 13:00 horas.

Costo: De 200 a 600 pesos.

OFJ Programa 5: “Amor brujo”. La OFJ presenta un programa con acento iberoamericano, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala Plácido Domingo.

Fecha: Domingo 12 de julio.

Horario: 13:00 horas.

Costo: De 200 a 600 pesos.

CT