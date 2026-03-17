Alrededor de 63 biografías de mujeres escritoras iberoamericanas que fueron pioneras en la escritura de historias para lectores infantiles y juveniles serán reunidas en un libro que la Universidad Iberoamericana trabaja desde su Departamento de Letras, con un énfasis especial en el papel de las mujeres como formadoras culturales y constructoras de imaginarios para la infancia.

El estudio liderado por Laura Guerrero Guadarrama, académica del Departamento de Letras, no sólo reunirá biografías de escritoras fundamentales; también, rescatará textos de cada autora pionera, con el objetivo de ponerlos, de nuevo, a disposición de los lectores.

“Empezamos a notar que en las antologías y en los estudios de literatura iberoamericana no aparecían rubros para hablar de la literatura infantil y juvenil, salvo algunas antologías que está haciendo la UNAM donde se rescata la literatura infantil y a los autores; no teníamos este antecedente y también notábamos que ya no aparecían en los libreros ni en las librerías. Vimos que hacía falta recuperar esas voces que habían formado nuestra tradición”, señala Guerrero Guadarrama.

La investigación que ella encabeza y en la que colabora un equipo de estudiantes y profesores tiene que ver con hacer justicia y darle voz a quienes no la han tenido, para mantener esta memoria en equilibrio y que no se olviden.

Son mujeres que durante el siglo XIX y principios del XX escribieron para niñas, niños y jóvenes; fueron importantes en su tiempo, pero cuyas vidas e historias han quedado en el olvido.

Entre las pioneras que están siendo estudiadas se encuentra María Enriqueta Camarillo, considerada la mujer que enseñó a leer a México por haber escrito libros de texto utilizados durante 40 años en la educación básica del país; así como María Teresa Castelló, que firmó con el seudónimo de Pascuala Corona, quien recopiló cuentos de tradición oral en la década de 1950, los transcribió y les dio un tratamiento literario dirigido a las infancias.

La investigación también incluye a autoras de Iberoamérica como Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Silvina Ocampo, María Elena Walsh, Júlia Lopes de Almeida y Yolanda Bedregal, entre otras creadoras. El proyecto obtuvo recursos de la 20 Convocatoria para financiar proyectos de investigación científica, humanística, tecnológica y de investigación-creación.

CT