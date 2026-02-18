El Museo Cabañas abrirá una ventana hacia una zona poco explorada del cine mexicano con la charla “Las gardenias en el apocalipsis. El cine de Fernando Sampietro”, una revisión crítica dedicada a la obra de un realizador prácticamente ausente de los relatos oficiales. La sesión será impartida por el cineasta, escritor y curador Jesse Lerner mañana 18 de febrero de 2026, a las 18:00 horas, en la sala de Cine Cabañas.

La actividad forma parte del programa paralelo de la exposición “Antenas al vacío” y propone un acercamiento a la producción del cineasta Fernando Sampietro, cuya obra, desarrollada entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, permanece fuera tanto de las historias dominantes del cine nacional como de los registros más difundidos del cine experimental de la época.

Sin embargo, su filmografía constituye un caso singular dentro de su contexto: un trabajo radical en su lenguaje visual, distante de las preocupaciones formales de sus contemporáneos y marcado por una potencia estética y conceptual que hoy invita a ser reconsiderada.

Más allá de una revisión histórica convencional, la charla plantea una reflexión sobre los mecanismos que determinan qué obras son reconocidas por la historia cultural y cuáles quedan relegadas. La figura de Sampietro se convierte así en punto de partida para discutir la construcción del canon cinematográfico, los procesos de exclusión cultural y la importancia de reactivar archivos y memorias que han permanecido al margen de los relatos dominantes.

En este sentido, la propuesta dialoga con preocupaciones actuales en torno a la memoria cultural y la preservación del patrimonio audiovisual independiente. La revisión de la obra de Sampietro no solo busca recuperar a un autor específico, sino también abrir preguntas sobre los criterios históricos, estéticos e institucionales que definen la legitimidad artística y las narrativas oficiales del cine.

La sesión estará a cargo de Lerner, cuya trayectoria se ha desarrollado en el ámbito del cine documental, la investigación y la curaduría, con especial atención al cine experimental y la cultura visual latinoamericana. Sus películas han sido exhibidas en festivales y espacios internacionales de relevancia, y su libro Ism, Ism, Ism: Experimental Cinema in Latin America es considerado una referencia fundamental para el estudio del cine experimental en la región. Actualmente se desempeña como profesor de Estudios de Medios en Pitzer College, donde continúa explorando las relaciones entre imagen, historia y política cultural.

Previo a la charla se proyectará la película “Gancho al hígado” (México, 1982, 56 minutos), dirigida por Luis Lupone, Rubén Olivares y Rafael Rebollar. La cinta, representativa del contexto cinematográfico de su tiempo, permitirá ampliar la reflexión sobre las prácticas audiovisuales independientes en México y situar el trabajo de Sampietro dentro de un panorama más amplio de experimentación y producción alternativa.

Con esta actividad, el museo propone un espacio de encuentro entre investigación, memoria y pensamiento crítico, donde el cine funciona como herramienta para cuestionar los relatos establecidos y explorar otras formas de entender la historia cultural. La revisión del trabajo de Sampietro se inserta así en una conversación contemporánea sobre la necesidad de reconsiderar los márgenes como territorios fértiles para la creación y el análisis.

La charla se suma a una línea de programación que busca tender puentes entre arte contemporáneo, cultura visual y reflexión histórica, invitando al público a mirar el pasado desde nuevas perspectivas y a reconsiderar las imágenes que, durante décadas, permanecieron fuera del encuadre institucional.

CT