México y Perú protagonizan gran muestra arqueológica en el Museo de Shanghái

Las antiguas civilizaciones de América serán protagonistas de una de las exposiciones arqueológicas más ambiciosas presentadas en Asia durante los próximos años. El Museo de Shanghái inaugurará el próximo 9 de julio la muestra "En la cima del árbol del mundo: las antiguas civilizaciones de las Américas", un recorrido por el legado cultural, artístico y espiritual de los pueblos que florecieron en Mesoamérica y la región andina antes de la llegada de los europeos.

La exposición reunirá cerca de 3 mil piezas procedentes de México y Perú, incluyendo objetos ceremoniales, esculturas, textiles y vestigios arqueológicos que permiten reconstruir la historia de algunas de las sociedades más influyentes del continente americano. El proyecto es resultado de la colaboración entre instituciones culturales de ambos países y el museo chino, que busca acercar al público asiático a la riqueza histórica de las civilizaciones prehispánicas.

Tras el éxito de la exposición "En la cima de la pirámide", el recinto cultural apuesta nuevamente por el patrimonio de América Latina con una muestra de más de 7 mil metros cuadrados que explorará el desarrollo de las antiguas culturas desde distintas perspectivas, entre ellas la religión, la organización política, el arte y la vida cotidiana.

La exposición andina más grande de China

La primera parte de la exhibición, titulada "Espacios Sagrados: Civilizaciones del México Antiguo", examina la estrecha relación entre las creencias religiosas, el poder político y la producción artística en las sociedades mesoamericanas, revelando cómo sus concepciones del universo influyeron en la construcción de ciudades, templos y objetos ceremoniales que aún hoy continúan fascinando al mundo.

A través de obras monumentales, objetos rituales y artefactos cotidianos, los visitantes se introducen en el mundo intelectual y cultural de estas civilizaciones.

La segunda sección, "Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú". Como la exposición más grande sobre civilizaciones andinas jamás presentada en China, también se encuentra entre las exposiciones itinerantes internacionales más importantes de artefactos de oro y plata peruanos.

“El árbol del mundo”

Rastreando el desarrollo de las sociedades a través de los Andes, la exposición destaca los logros artísticos de la región mientras examina los sistemas sociales, políticos y espirituales que dieron forma a sus civilizaciones.

Durante el período de exposición, el Museo de Shanghai en la Plaza del Pueblo se dedicará exclusivamente a la presentación. Inspirado en el concepto simbólico del Árbol del Mundo, el diseño de la exposición en todo el museo incorpora referencias visuales extraídas de las antiguas Américas, como maíz, jaguares, serpientes emplumadas y pirámides.

El "Árbol del Mundo" es un concepto cosmológico central en las mitologías de Mesoamérica y la región andina. Funciona como un eje cósmico que conecta los tres niveles del universo: el inframundo (las raíces), el reino terrenal (el tronco) y los cielos (las ramas). Para culturas como la maya, la azteca y la inca, este árbol sagrado representaba el ciclo de la vida, la fertilidad y el orden del cosmos.

Para crear un auténtico ambiente americano antiguo, el lugar se convierte en un espacio inmersivo de 10 mil metros cuadrados, donde los visitantes entran a través de un campo de maíz directamente en el paisaje antiguo. Las instalaciones interpretativas antes de las galerías presentan los paisajes, creencias y tradiciones de la antigua América.

TG