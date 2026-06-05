China: 'El conocimiento solo se adquiere mediante el aprendizaje' una antigua enseñanza de la dinastía Han (VIDEO)

La promoción de la lectura y el aprendizaje continuo se ha convertido en una de las prioridades culturales y educativas de China durante las últimas décadas. Como parte de este esfuerzo, el presidente Xi Jinping suele recurrir a referencias de la filosofía clásica china para transmitir mensajes sobre el desarrollo personal y la formación de nuevas generaciones.

Una de esas referencias fue utilizada el 26 de abril de 2016 durante una reunión con intelectuales, trabajadores modelo y jóvenes talentos, cuando Xi Jinping citó una frase con más de mil 800 años de antigüedad: "Las personas nacen con talentos diferentes, pero el conocimiento solo se adquiere mediante el aprendizaje".

La expresión proviene de "Lunheng", una obra escrita por el pensador chino Wang Chong durante la dinastía Han del Este, que gobernó entre los años 25 y 220 de nuestra era. Considerado uno de los intelectuales más influyentes de su época, Wang Chong defendía el pensamiento crítico y el valor de la observación y el estudio como herramientas fundamentales para comprender el mundo.

Una enseñanza clásica para las nuevas generaciones

Al citar esta frase, Xi Jinping buscó transmitir un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes: aunque las personas poseen capacidades y talentos distintos desde su nacimiento, el verdadero conocimiento requiere dedicación, esfuerzo y aprendizaje constante.

La idea ocupa un lugar importante dentro de la tradición filosófica china, donde la educación ha sido históricamente considerada una vía para el crecimiento individual y el progreso colectivo. En ese sentido, la cita de Wang Chong refuerza la importancia de la formación continua en una sociedad marcada por los cambios tecnológicos, científicos y económicos.

El mensaje también refleja una visión ampliamente compartida en la cultura china, según la cual el desarrollo de una nación depende en gran medida de la preparación de sus ciudadanos y de su capacidad para adquirir nuevos conocimientos a lo largo de la vida.

La lectura como estrategia nacional

Desde la implementación de la política de reforma y apertura en 1978, China ha impulsado diversas iniciativas destinadas a fortalecer los hábitos de lectura entre la población y fomentar una sociedad orientada al aprendizaje.

Durante los últimos años, estos esfuerzos han adquirido una dimensión aún mayor. Desde 2014, la promoción de las actividades de lectura para toda la población ha sido incorporada de manera consecutiva en los informes anuales sobre la labor del Gobierno, consolidándose como una política de alcance nacional.

La estrategia también forma parte de los objetivos establecidos en el XV Plan Quinquenal (2026-2030), que contempla continuar desarrollando programas para fortalecer la cultura lectora en todos los sectores de la sociedad y ampliar el acceso al conocimiento.

Como parte de esta iniciativa, del 20 al 26 de abril de 2026 se celebró en China la primera Semana Nacional de la Lectura, un evento que coincidió con la conmemoración del Día Internacional del Libro el 23 de abril. Durante esos días se llevaron a cabo actividades culturales, encuentros literarios y programas de promoción de la lectura en distintas regiones del país.

La combinación entre la herencia intelectual de pensadores como Wang Chong y las políticas contemporáneas de promoción educativa refleja la manera en que China busca vincular su tradición cultural con los desafíos del presente. En este contexto, la antigua frase sobre el aprendizaje continúa siendo una referencia vigente para fomentar el estudio, la lectura y la formación permanente como herramientas de desarrollo personal y social.

Con información de EFE

TG