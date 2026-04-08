México exige la devolución de cuatro piezas de origen mesoamericano subastadas en Mónaco

La subasta de cuatro piezas de origen mesoamericano fue señalado por la Secretaría de Cultura de México, el organismo exigió este miércoles la suspensión de la venta orgainzada por la casa Accademia Fine Art en Monte-Carlo (Mónaco) el próximo 16 de abril.

La titular de Cultura de México, Claudia Curiel, publicó un mensaje en la redo social X, señalando que “El dictamen del (Instituto Nacional de Antropología e Historia) @INAHmx establece que se trata de bienes que forman parte del patrimonio cultural de la Nación; es decir, son propiedad de México , inalienables e imprescriptibles”

En esa misma publicación, exigió la suspensión de la comercialización de las piezas y solicitó la restitución al Estado mexicano. “Ya se han iniciado los procedimientos correspondientes”, destacó Curiel de Icaza sobre la subasta de nombre “Jour 2: Art ancien et moderne”.

¿Por qué son importantes estos objetos para el país?

La dependencia también emitió un comunicado en el que ahondó en el dictamen realizado por el INAH, que determinó que los cuatro objetos son bienes arqueológicos e históricos parte del patrimonio cultural del país, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

“Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva en una extracción ilícita”, apuntó el documento.

La lucha contra las subastas del patrimonio de México

Asimismo, pidió respeto por el patrimonio cultural del país y reiteró el llamado a detener la venta de las cuatro piezas al representar “un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional”. “Se trata de vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y que constituyen la memoria de los pueblos originarios”, destacó.

Desde 2018 , el Gobierno mexicano recuperó unas 16 mil 500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o pertenecientes al patrimonio de México , además de intensificar demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.

TG