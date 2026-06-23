Más de 400 reclusos peruanos recrean rituales incas con una monumental obra musical inspirada en el Inti Raymi

Más de 400 personas privadas de la libertad en Perú se convirtieron en protagonistas de una ambiciosa representación escénica inspirada en una de las tradiciones más emblemáticas de los Andes. En la ciudad de Cusco, internos de distintos centros penitenciarios dieron vida a "Llactaman Kutiriq Raymi 2026" ("Vuelve la fiesta a mi pueblo"), una obra musical que recrea antiguos rituales del Imperio Inca y que coincide con las celebraciones del Inti Raymi, la festividad dedicada al dios Sol que marca el solsticio de invierno en el hemisferio sur.

La puesta en escena, desarrollada con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, reunió a más de 400 reclusos que durante más de dos meses participaron en un intenso proceso de preparación artística, física y disciplinaria. El proyecto no solo buscó representar una de las ceremonias más importantes del legado incaico, sino también demostrar el papel que la cultura y las artes pueden desempeñar en los procesos de rehabilitación y reinserción social.

¿Qué practicas antiguas inspiraron la obra?

A través de música, danza y representaciones teatrales, la obra transportó al público a la época del Tahuantinsuyo, mostrando ceremonias de iniciación de la nobleza, desfiles imperiales y pruebas de destreza que antiguamente servían para seleccionar a los guerreros del imperio. La presentación se convirtió así en un homenaje a la memoria histórica de los pueblos andinos y a una tradición que continúa siendo un símbolo de identidad cultural en Perú.

los reclusos tuvieron más de dos meses de preparación ininterrumpida mediante ensayos, entrenamiento físico y formación en disciplina artística. EFE / Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú

También competencias de destreza y resistencia —carreras de velocidad, competencias de fuerza con soga, formación de torres humanas y el paso por aros de fuego—, el acto guerrero y la ceremonia de condecoración. Los participantes lucieron vestimentas inspiradas en la cultura inca confeccionadas en los talleres productivos del propio establecimiento penitenciario.

" Esa energía que trae Cusco se ve alimentada de la energía de los internos e internas que apuestan y que se sienten orgullosos de lo que representa nuestro país, nuestra cultura y lo que representó este gran imperio para toda la humanidad" , señaló en la información difundida el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez.

Casi 10 años de celebraciones

El ministro reconoció la labor del director Ernesto Miranda Concha, quien en el 2015 presentó por primera vez este proyecto y hoy continúa siendo su líder y coreógrafo.

El Ministerio, por su parte, destacó que el evento tiene sus raíces en el año 2010, cuando la cárcel de Cusco comenzó a celebrarlo en el marco del Inti Raymi y, desde entonces, el proyecto ha crecido de manera sostenida en escala y ambición artística.

Cabe mencionar que la obra 'Llactaman Kutiriq Raymi' cuenta este año con el apoyo de la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (Emufec), integrándose a las actividades oficiales de las celebraciones jubilares de la ciudad.

TG