Las pantallas gigantes, las camisetas y las conversaciones sobre alineaciones han transformado el ritmo cotidiano de Guadalajara. Desde hace semanas, el Mundial ocupa buena parte de la conversación pública. Sin embargo, entre las transmisiones, las reuniones y el ir y venir de aficionados, la ciudad también despliega otra faceta. Museos, galerías y espacios independientes han encontrado en este momento una oportunidad para ampliar la experiencia y demostrar que la celebración no se agota en los estadios.

Arte contemporáneo, fotografía, instalaciones inmersivas y propuestas que dialogan con el propio futbol forman parte de una cartelera que acompaña estos días mundialistas. La oferta cultural de Guadalajara atraviesa temas tan distintos como la memoria, la identidad, la tecnología o el intercambio entre México y Japón, y confirma que la ciudad posee mucho más que una vocación deportiva.

Tokio llega a la Colonia Americana

Hace una década, “Tokyo Streets” comenzó como una serie de exposiciones fotográficas organizadas por el fotógrafo y curador Adam Benedicto. El objetivo era sencillo: reunir imágenes capaces de capturar la vida cotidiana de la capital japonesa. Con el paso de los años, el proyecto dejó de estar limitado a la fotografía y se abrió a otras disciplinas.

Esa evolución puede verse en “Tokyo Streets X”, una muestra internacional que permanecerá del 12 al 26 de junio en Galería Sepia, en la Colonia Americana.

La exposición reúne a veinte artistas y presenta fotografía, pintura, diseño y distintas expresiones visuales que fortalecen el diálogo cultural entre Japón y México. Las calles de Tokio, sus contrastes, la vida urbana y las distintas miradas de los participantes se convierten en el eje de una propuesta que ha encontrado en Guadalajara una de sus sedes más importantes fuera de Asia.

Lejos de la imagen turística de Japón, la muestra se aproxima a escenas cotidianas, detalles urbanos y visiones personales que permiten observar la capital japonesa desde múltiples perspectivas.

CORTESÍA

Jorge Campos y el arte de la intuición

El futbol también ocupa un lugar dentro de los museos. En el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), el artista Mario García Torres presenta “El que la cambia la falla”, una exposición inspirada en Jorge Campos, uno de los personajes más singulares en la historia del balompié mexicano.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre, reúne cerca de veinte piezas entre pinturas, grabados, tapices, videos e instalaciones.

Más que construir una biografía del exseleccionado nacional, el proyecto se aproxima a aquello que siempre distinguió a Campos: la intuición, la creatividad y la capacidad para romper las reglas convencionales. El artista establece un paralelismo entre esos momentos impredecibles que aparecen tanto en una cancha como en un proceso creativo. Algunas piezas convierten estadísticas y episodios deportivos en tapices y composiciones visuales. Otras recuperan la trayectoria de la Selección Mexicana y la reinterpretan desde el lenguaje artístico.

El resultado es una exposición donde el futbol aparece como un terreno fértil para pensar la imaginación y la espontaneidad.

Una cancha dentro del museo

El Museo Raúl Anguiano (MURA) decidió aproximarse al fenómeno futbolístico desde otra perspectiva. “Terreno de juego”, del artista Aldo Álvarez Tostado, transforma una de las salas del recinto en una cancha concebida para ser recorrida y habitada por el público. La instalación, abierta hasta el 27 de julio, parte de una portería de dimensiones reglamentarias y utiliza elementos propios del deporte para construir una reflexión sobre comunidad, identidad y acceso a los espacios colectivos.

En una ciudad profundamente vinculada con el futbol, la muestra propone mirar el juego desde una dimensión distinta. Las rivalidades, las emociones y los relatos compartidos aparecen trasladados al ámbito artístico para abrir preguntas sobre convivencia y participación. La cancha deja de ser únicamente el escenario donde se disputan resultados y se convierte en un espacio simbólico donde también se ponen en juego las relaciones sociales.

CORTESÍA

Un viaje virtual por millones de años

En Sala Discreta, ubicada en la Colonia Americana, la tecnología se convierte en una herramienta para explorar la memoria del territorio. “Desierto recordado”, del artista regiomontano Isaías Herrera, invita al visitante a recorrer cuatro momentos de la historia del noreste mexicano mediante realidad virtual.

La experiencia es resultado de cuatro años de investigación y reconstrucción digital. A través de un visor, el espectador puede desplazarse por escenarios correspondientes al periodo mesozoico, el siglo XVI, el siglo XIX y el siglo XXI. La exposición se aleja de la idea del desierto como un espacio vacío y propone observarlo como un territorio atravesado por procesos geológicos, transformaciones humanas y distintas formas de violencia.

La participación del historiador Andrés Gordillo permitió construir una experiencia donde cada época presenta dilemas morales y situaciones que modifican la relación del visitante con el entorno. "Desierto recordado” permanecerá hasta el 3 de julio y ofrece recorridos gratuitos mediante reservación previa.

Una ciudad que se piensa más allá de los estadios

Mientras el Mundial concentra la atención de miles de aficionados, Guadalajara aprovecha el momento para recordar una de sus mayores fortalezas: la capacidad de convertir la cultura en una extensión natural de la vida cotidiana.

La oferta actual permite pasar de una galería inspirada en Tokio a una experiencia de realidad virtual, de una instalación futbolística a una reflexión artística sobre Jorge Campos. Son recorridos que complementan la fiesta deportiva y que muestran otra cara de una ciudad acostumbrada a dialogar con el arte.

Durante estas semanas, Guadalajara recibe visitantes atraídos por el futbol. Muchos descubrirán también una ciudad donde los museos y las galerías continúan proponiendo nuevas preguntas. Porque mientras el balón sigue rodando, la conversación cultural tampoco se detiene.

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