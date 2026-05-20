Martín García García promete una noche de trascendencia en el Degollado

El pianista español Martín García García regresará a Guadalajara con un programa que él mismo define como “completo” y profundamente cercano a su historia personal. El músico, considerado una de las figuras jóvenes con mayor proyección internacional en la música clásica, se presentará este jueves 21 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Degollado , como parte del Festival Cultural de Mayo.

Durante una rueda de prensa encabezada por Sergio Alejandro Matos, director del festival, el intérprete habló sobre el significado emocional y artístico del repertorio que interpretará, integrado por la Grand Sonata Op. 37 de Piotr Ilyich Tchaikovsky, los Valses nobles y sentimentales de Maurice Ravel y la Sonata No. 3 de Johannes Brahms.

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“Estoy encantadísimo de volver. Tengo muy buenos recuerdos de mi última vez en Guadalajara. Me quedé con uno de los conciertos más cálidos al público que recuerdo, no solo de aquel año, sino de mi carrera”, expresó el pianista español, quien llegó a México tras un viaje de más de 24 horas desde Varsovia y antes de continuar con una nueva gira por Japón.

Martín García García presentará un repertorio marcado por su historia personal

El músico explicó que la selección del programa responde a una conexión íntima con las obras y a la necesidad de compartir piezas que considera trascendentes. Particularmente, habló de la sonata de Brahms, una obra monumental que, dijo, forma parte de una especie de herencia emocional dentro de su formación pianística.

“Todos mis profesores y maestros tenían esta pieza como una de las más cercanas a su corazón. Es una de las obras más importantes de todo el repertorio musical para piano. Y no solo para piano, porque es una pieza completamente sinfónica”, comentó.

García García recordó además una anécdota atribuida al propio Brahms tras concluir la composición de la obra cuando apenas tenía poco más de 20 años. “Dijo: ‘No veo volver a componer más notas para piano en mi vida’, porque ya consideraba que había hecho lo mejor que podía hacer con esta pieza. Si él considera eso, yo tampoco tengo mucho más que añadir”, señaló entre risas.

Sobre la sonata de Tchaikovsky, el pianista reconoció que se trata de una obra poco frecuente en las salas de concierto, pero profundamente significativa para él debido a su formación con maestros rusos.

“Es una sonata fantástica y también sinfónica. Me encanta porque es una especie de collage de las mejores melodías de Tchaikovsky. De repente aparecen fragmentos que nos recuerdan a El lago de los cisnes o El cascanueces y luego desaparecen. Tiene momentos de una belleza impresionante”, explicó.

El recital cerrará con los valses de Ravel, una colección de piezas breves que el pianista describió como una celebración de “la sofisticación de lo banal”, de “la joie de vivre” y de la capacidad de la música para condensar emociones complejas en pequeñas estructuras.

“Es un programa muy fácil de seguir para el público porque está lleno de grandes melodías. No solo son estructuras musicales, son melodías que conectan inmediatamente con quien escucha”, afirmó.

Festival Cultural de Mayo destaca trayectoria internacional del pianista

Por su parte, Sergio Matos destacó la relevancia artística del intérprete español y aseguró que actualmente es uno de los pianistas jóvenes más importantes de Europa. También subrayó la exigencia técnica del repertorio que presentará en Guadalajara.

“Estamos arrancando con la gran sonata de Tchaikovsky, una pieza muy poco tocada. Yo no recuerdo haberla escuchado jamás en Guadalajara. Y luego abordar en el mismo concierto la sonata de Brahms es un reto brutalmente demandante”, comentó.

Matos resaltó además la intensa actividad internacional del pianista, quien ha ofrecido más de 220 conciertos en América, Asia y Europa durante los últimos tres años y actualmente mantiene temporadas de hasta 80 recitales anuales en algunos de los principales escenarios del mundo.

“El maestro Martín García García tiene ese tono del gran pianismo. Ese sonido envolvente, elegante, perfectamente pensado. Hay pianistas virtuosos, pero el tono es otra cosa, y Martín tiene uno de esos tonos que ya no se escuchan tanto”, dijo el director del festival.

El también gestor cultural comparó la sonoridad del español con la tradición de grandes intérpretes clásicos y destacó tanto su profesionalismo como la claridad artística con la que aborda cada proyecto.

“Luego luego sientes que comprende a dónde va, por dónde va y dónde quiere terminar. Esa claridad no todos los pianistas la tienen”, añadió.

Durante el encuentro con medios, García García también habló sobre la impresión que le ha dejado el Festival Cultural de Mayo y aseguró que, desde su perspectiva, el encuentro cumple con todos los elementos necesarios para ser considerado un gran festival internacional.

“Tenemos grandes músicos, variedad de disciplinas, un público fantástico y un teatro maravilloso. Si hacemos una checklist de lo que necesita un gran festival, aquí todo está en verde. No se puede hacer mejor”, expresó.

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Finalmente, el pianista aprovechó para extender una invitación al público tapatío y aseguró que cada concierto representa para él un acto de responsabilidad emocional con quienes deciden asistir.

“Siempre considero que un músico roba muchas horas de vida de la gente que viene a escucharlo y eso merece agradecimiento. Espero ofrecerles una velada de trascendencia, de reflexión, de salir con nuevas ideas para su propia vida. Para eso toco. Si no fuera así, no tendría sentido”, concluyó.

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