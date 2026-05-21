Los museos no solamente son importantes, son vitales: Gabriela Gil

Los museos ya no funcionan únicamente como sitios donde se resguardan objetos detrás de vitrinas. En años recientes, esos espacios han comenzado a transformarse en lugares de escucha, reflexión y encuentro social. Bajo esa idea llegará a Guadalajara la quinta edición del Festival de Museos 2026 , que se realizará del 14 al 16 de octubre y reunirá especialistas, mediadores culturales y profesionales de distintos recintos museísticos del país para discutir los retos actuales de los museos.

El encuentro tendrá como sede principal el Edificio Arroniz y contará también con actividades en otros espacios culturales de la ciudad, como el Museo Cabañas y el Museo de Arte de Zapopan. En entrevista con EL INFORMADOR, Gabriela Gil, presidenta de ICOM México, explicó que esta edición estará dedicada a reflexionar sobre la mediación cultural dentro de los museos, un tema que considera urgente para las instituciones culturales contemporáneas. “La mediación sí parte de un ámbito pedagógico y de una metodología, pero se expande a todas las actividades que realiza el museo”, comentó. “En este caso, exposiciones y programas públicos”.

El eje principal del festival llevará por nombre “Retos y profesionalización de la mediación cultural en museos”, y buscará discutir cómo los museos pueden relacionarse con públicos cada vez más diversos, además de atender problemáticas sociales actuales. Para Gabriela, muchos de los problemas que enfrentan los museos no son nuevos, aunque sí se han vuelto más visibles en años recientes debido a recortes presupuestales y precariedad institucional.

“Siempre tenemos algunas dificultades que afrontar en los museos, como todo el ámbito presupuestal, la precariedad de las instituciones culturales, no solamente en recursos económicos, sino también en apoyos”, señaló. Sin embargo, considera que parte de la solución consiste en fortalecer redes de colaboración entre instituciones y profesionales culturales. “Creo que los retos están en poder establecer redes. Las redes siempre pueden aportar y ayudarnos a hacer mejores actividades y, sobre todo, poder construir comunidad”.

Espacios museísticos para todos

Uno de los objetivos centrales del festival consiste justamente en sacar estas discusiones de la Ciudad de México y abrir espacios de diálogo con otras regiones del país . Gabriela recordó que el festival nació también como una forma de descentralizar las conversaciones sobre museos y visibilizar experiencias desarrolladas fuera de los grandes circuitos culturales nacionales. “Parte de este festival —y así se creó— consiste en sacar las actividades y la programación fuera de la Ciudad de México”, comentó. “Ver lo que están haciendo los distintos estados de la República mexicana, que tienen experiencias fantásticas y que no se conocen”.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado por distintos recintos culturales de Jalisco y la importancia de conectar profesionales que muchas veces trabajan de forma aislada. “Esta oportunidad de traer el Festival de Museos es justo para poder establecer conexiones con los profesionales que están trabajando en los principales museos de Jalisco. En muchos de ellos no nos conocemos”.

Durante los tres días del encuentro habrá mesas de diálogo, talleres y programas académicos relacionados con la mediación cultural desde distintas disciplinas: arte, historia, ciencia, inclusión y accesibilidad. Uno de los temas principales será la relación entre museos y comunidades históricamente invisibilizadas. “¿Qué pasa con estas comunidades que han sido invisibilizadas durante mucho tiempo y que reclaman un lugar dentro de los espacios culturales?”, planteó Gabriela. “Me refiero no solamente a ámbitos de discapacidad, sino también de diversidad, inclusión y todas esas voces que necesitan ser escuchadas”.

La presidenta de ICOM México considera que el museo contemporáneo necesita ampliar sus funciones tradicionales y convertirse en un espacio vinculado con las problemáticas humanas actuales. “Los museos se han convertido en espacios de encuentro, espacios de escucha y espacios que necesitan vincularse con la realidad que los circunda”, afirmó. Entonces, explica, el trabajo de los museos ya no puede limitarse únicamente al resguardo y exhibición de colecciones. “No es solamente hablar de las colecciones o poder reflexionar y resignificar los objetos que custodian los museos”, comentó. “Esas funciones cada vez se amplían más hacia una vinculación humana con lo que está sucediendo en las ciudades y fuera de ellas”.

Gabriela, historiadora del arte y especialista en gestión cultural, lleva tres décadas trabajando dentro del ámbito museístico. Su relación con estos espacios nació a partir del interés por entender cómo el arte dialoga con las instituciones que lo contienen . “Son espacios que me apasionan, son espacios que requieren siempre un acompañamiento”, dijo.

En la conversación también reflexionó sobre el papel que han adquirido los museos después de la pandemia, periodo que obligó a muchas instituciones culturales a replantear sus vínculos con el público y con las comunidades. “Los museos no solamente son importantes, son vitales, porque los museos nos remiten a la memoria. A mí no me gusta hablar de pasado, porque el pasado es un tiempo concluido. Me gusta hablar de memoria”.

Para Gabriela, el museo funciona como un reflejo de las identidades y de las preocupaciones humanas de cada época. Por ello considera que estos espacios también deben involucrarse con temas como salud mental, construcción comunitaria o escucha social. “Los museos son como la vida diaria: nos remiten a lo que está sucediendo en el mundo”, afirmó. "Después de lo que vivimos con la pandemia, estos espacios se han resignificado. Están abordando temas importantes para la sociedad: salud mental, construcción comunitaria, escucha prioritaria y las principales preocupaciones que atañen al ser humano”.

La quinta edición del Festival de Museos 2026 marcará además una nueva etapa para el encuentro al trasladar parte importante de su programación hacia Guadalajara , ciudad que durante los últimos años ha fortalecido su red de museos, galerías y espacios culturales públicos. “Podemos estar o no de acuerdo con alguna exposición o planteamiento, pero esos son también los museos”, concluyó Gabriela. “Espacios de experimentación, reflexión crítica y confrontación”.

SV