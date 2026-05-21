360 ALLSTARS”: el circo urbano que transforma la calle en espectáculo llega al LARVA

Las bicicletas giran sobre una rueda, los cuerpos se elevan entre acrobacias y el beatboxing marca el ritmo de una noche que parece más cercana a una batalla callejera que a una función tradicional de circo. Así llega 360 ALLSTARS a Guadalajara, el espectáculo australiano que debutará en México dentro del marco del Festival Cultural de Mayo y que apuesta por transformar disciplinas urbanas en una experiencia escénica de alto impacto.

La producción creada por Gene Peterson se presentará este jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de mayo en el Laboratorio de Arte Variedades (LARVA). La propuesta mezcla BMX, breakdance, freestyle basketball, beatboxing, música en vivo y acrobacias en una misma pista.

“Estamos reinventando el circo. Sustituimos las disciplinas tradicionales y estereotípicas del circo por estilos urbanos contemporáneos. Entonces, en lugar de acróbatas tradicionales tenemos breakdance; en vez de un malabarista, tenemos a un freestyler de basquetbol; y en lugar de un monociclista, contamos con un rider de BMX”, explicó Peterson en entrevista con EL INFORMADOR.

360 ALLSTARS encuentra su identidad en la cultura urbana y en la energía física de sus intérpretes. Peterson aseguró que todas las disciplinas elegidas comparten un mismo principio: el movimiento.

“Todo tiene un giro moderno: BMX, basquetbol freestyle, breakdance, acrobacias y música en vivo, todo unido en una especie de circo urbano de alta energía. Todas las disciplinas tienen en común el movimiento y la rotación de 360 grados, y todos los artistas son los mejores de los mejores alrededor del mundo”.

El montaje reúne a campeones mundiales, poseedores de récords Guinness y músicos premiados provenientes de distintas partes del planeta. Sobre el escenario conviven artistas de Australia, República Dominicana, Hungría, Polonia y Holanda, entre otros países, una mezcla multicultural que termina por convertirse en uno de los principales motores del espectáculo.

“Tenemos campeones mundiales, personas con récords mundiales y músicos premiados. Todos fueron elegidos de muchos países diferentes para formar este equipo de estrellas”, señaló Peterson.

El productor considera que el factor humano ha sido clave para sostener un proyecto que lleva 14 años de gira internacional.

“Como dije, todos son los mejores en lo que hacen, campeones mundiales y poseedores de récords, pero también son grandes personas. Eso es importante porque llevamos años recorriendo el mundo juntos”.

Esa convivencia constante terminó por convertir al elenco en una especie de familia itinerante que recorre escenarios alrededor del mundo entre ruedas, música y acrobacias extremas.

“Nos queremos mucho y la pasamos increíble juntos en escena. El público puede sentir esa energía y se divierte con nosotros. Por eso la gente sale tan feliz del espectáculo, porque es auténtico y genuino”.

El proyecto ha tenido funciones agotadas en Broadway, la Ópera de Sídney y el Festival de Edimburgo, además de más de un millón de espectadores alrededor del mundo.

“La razón por la que el show es exitoso es porque amamos lo que hacemos”.

Parte de esa energía colectiva también la vive Gabriel Álvarez, artista dominicano especializado en Cyr Wheel y uno de los integrantes del elenco internacional. El performer recordó que su incorporación al espectáculo ocurrió después de recibir un mensaje directo del propio Peterson.

“Ya hace unos 3 o 5 años yo recibí una notificación sobre un productor que quiso hablarme sobre el proyecto y enseñarme de lo que era. Me pareció muy interesante. Ese productor fue Gene Peterson. Entonces comenzamos, me uní a los ensayos y así me hice parte del show”.

Para Gabriel, una de las mayores riquezas de 360 ALLSTARS es la posibilidad de compartir escenario con artistas de élite provenientes de distintas culturas y disciplinas.

“Básicamente, tienes la oportunidad de colaborar con los mejores artistas del mundo entero. Siempre estás conociendo gente de alto nivel en diferentes países, presentando para distintas audiencias y trayendo esa conexión que surge al unir artistas de todas partes del mundo para poner un show juntos”.

En escena, cada integrante aporta algo distinto. El propio Gabriel considera que las diferencias culturales terminan por darle personalidad al espectáculo.

“Todos tienen caracteres diferentes, diferentes culturas y todos están presentando en el mismo escenario, a alto nivel, todo lo que saben hacer. Cada quien tiene como ese sazón, ese picante que trae consigo, y eso hace el show más espectacular”.

La compañía australiana Onyx Productions, fundada por Gene Peterson en 2011, ha realizado más de 2 mil 500 funciones en más de 50 giras internacionales. Ahora, el LARVA se convertirá en la sede mexicana de un espectáculo que cambia trapecios por bicicletas, malabares por balones de basquetbol y la solemnidad circense por la energía de la calle.

El elenco está integrado por Peter Sore en BMX, Samuel Fumei en basketball freestyle, los bboys Tilen Grasic y Kacper Mysliwiec, Gabriel Álvarez en Cyr Wheel, Beau Monga como MC y Gene Peterson en la batería.

Las funciones serán este jueves 21 y viernes 22 a las 20:30 horas, además del sábado 23 a las 17:00 y 21:00 horas. La entrada será libre hasta agotar localidades.

MF