La Ruta Escultórica regresa con más de 100 piezas en espacios públicos de Jalisco

Las esculturas formarán parte de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara entre árboles, andadores, estaciones de tren y plazas comerciales; espacios de toda índole convertidos en una galería abierta. Bajo las luces del Parque de las Niñas y los Niños, autoridades culturales, artistas y promotores inauguraron este jueves la edición número 18 de la Ruta Escultórica, proyecto que este año reunirá más de 100 piezas distribuidas en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta.

La inauguración reunió a integrantes de la comunidad artística de Jalisco, representantes del Festival Cultural de Mayo y autoridades municipales en una ceremonia donde el discurso principal giró alrededor de una idea constante: sacar el arte de los museos y colocarlo directamente frente a las personas. “Queremos que las personas, los ciudadanos y sobre todo las niñas y los niños se acostumbren a dialogar con el arte de una manera directa y sacarla de los espacios de los recintos culturales hacia la calle”, señaló Cristopher de Alba Anguiano, director de Cultura de Zapopan, durante el acto protocolario.

La edición de este año tendrá además una dimensión metropolitana. Las esculturas no permanecerán únicamente en Zapopan, sino que se extenderán hacia estaciones del Tren Ligero, plazas comerciales, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, y otros espacios públicos de la ciudad. Algunas piezas incluso llegarán hasta Puerto Vallarta. En total participan 45 artistas y más de 100 esculturas distribuidas en distintos corredores urbanos. El proyecto aparece también dentro del Festival Cultural de Mayo en Jalisco, y también de los preparativos culturales rumbo al Mundial de Futbol de 2026, evento para el cual Guadalajara volverá a ser sede mundialista.

“Queremos que también los visitantes tanto nacionales como extranjeros vean que en Zapopan, en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tonalá y en toda la zona metropolitana nos gusta convivir con el arte”, explicó De Alba.

La ceremonia estuvo atravesada por una insistencia constante en el carácter público del arte. El director general de Galería Trieste, Juan Carlos González Ojeda, describió la Ruta Escultórica como un “gran corredor cultural” donde las personas pueden encontrarse con las obras fuera de los espacios tradicionales de exhibición. “Cada pieza representa una mirada distinta del mundo, una emoción, una historia y una invitación a reflexionar a través del arte”, comentó.

La ciudad se convierte en una galería al aire libre

La ruta ocupará espacios como Plaza Andares, Landmark, Plaza Galerías, el Museo de la Cerámica y distintos puntos abiertos de la ciudad. González Ojeda subrayó además que la intención del proyecto consiste en construir una relación más cotidiana entre ciudadanía y cultura. “En Galería Trieste creemos firmemente que el arte une, inspira y deja huella”, afirmó.

La escultora Lucy Topete tomó el micrófono en representación de la comunidad artística participante. Frente a autoridades y asistentes, habló sobre la dimensión íntima que existe detrás de cada escultura instalada en la ruta. “La escultura nace primero en el alma, en una emoción, en una idea, en un sueño que después nuestras manos transforman en forma, materia y presencia”, dijo la artista.

Topete describió además las esculturas como fragmentos personales de quienes las crean. “Cada una de estas obras lleva dentro tiempo, pasión, disciplina y una parte íntima de quién la creó”, comentó. La escultora insistió también en la manera en que el arte público deja de pertenecer únicamente al artista para integrarse a la vida cotidiana de quienes recorren la ciudad. “El arte público tiene algo maravilloso: deja de pertenecernos y pertenece a la gente”, afirmó.

Durante el acto protocolario también se reconoció el trabajo de Cristina Ojeda, impulsora del proyecto desde sus primeras ediciones y una de las figuras más mencionadas durante la ceremonia. La coordinadora general de Construcción de Comunidad de Zapopan, María Gómez Rueda, destacó precisamente el carácter democratizador de la iniciativa. “Desde hace cinco años la visión de Cristi Ojeda logró unir a una comunidad de artistas para compartir su arte en las calles, para democratizar el arte y para hacer que esté al alcance de todas y todos”, señaló.

La inauguración terminó con un recorrido entre esculturas instaladas dentro del parque mientras asistentes, artistas y funcionarios caminaban entre piezas de distintos formatos iluminadas por reflectores nocturnos. Familias, fotógrafos y visitantes comenzaron a acercarse lentamente a las obras, resumiendo buena parte del espíritu de la Ruta Escultórica: sacar el arte del silencio de las galerías y colocarlo en medio del tránsito cotidiano de la ciudad.