La danza de Marie Chouinard tomará el Degollado y el Parque Revolución

El escenario del Teatro Degollado volverá a llenarse de cuerpos en tensión, movimientos rituales y composiciones atravesadas por la espiritualidad con el regreso de la compañía canadiense Marie Chouinard como parte del Festival Cultural de Mayo. La agrupación dirigida por Marie Chouinard presentará los espectáculos "Magnificat" y "Henri Michaux: Movimientos" los próximos 17 y 19 de mayo, además de una intervención gratuita en el Parque Revolución bajo el formato "In Museum".

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La visita marca el regreso de una de las compañías de danza contemporánea más reconocidas de Canadá a los escenarios tapatíos, después de sus anteriores presentaciones en la ciudad. Durante la rueda de prensa en la que estuvo presente EL INFORMADOR, integrantes de la compañía insistieron en la relación cercana que han construido con el público mexicano a lo largo de varias décadas. “Siempre es muy hermoso estar en México. El público mexicano es muy especial”, comentó Carol Prieur, bailarina de la compañía. “Recuerdo muy bien al público mexicano, que es muy cálido y capta de forma inmediata la energía del trabajo de Marie y el humor, porque siempre hay una especie de humor en el trabajo de Marie, incluso cuando el significado es profundo, visceral y emocional”.

La primera de las piezas que llegará al Degollado será "Magnificat", obra estrenada en 2025 y construida a partir de la composición sacra de Johann Sebastian Bach. La coreografía toma como punto de partida el texto cantado por la Virgen María y desarrolla una exploración escénica alrededor de la alegría, el misterio y la revelación espiritual. “La música es de Bach, música barroca, y son 12 arias. Marie se inspiró mucho en el tema que existe detrás de cada área. Hay mucha alegría y esperanza”, explicó Prieru. “También está esta idea inspirada en la anunciación de María Virgen, que queda embarazada. Entonces hay mucha energía de misterio y al mismo tiempo de alegría”.

Sobre el escenario, la obra mezcla secuencias grupales con duetos, tríos y solos que avanzan entre movimientos ligeros y atmósferas corales. “Hay luz y un sentido comunitario porque en varias piezas de las 12 arias todos estamos juntos bailando y moviéndonos por el espacio con esta energía angelical, ligera y juguetona”.

La segunda obra del programa, "Henri Michaux: Movimientos", parte del libro ilustrado Mouvements, del poeta y artista belga-francés Henri Michaux. Marie Chouinard convirtió las figuras abstractas y trazos de tinta presentes en el libro en una especie de partitura corporal traducida al lenguaje coreográfico. La también bailarina Valeria Galluccio explicó que ambas piezas funcionan como universos distintos, aunque conectados por una misma sensibilidad artística.

“Aunque la energía de las piezas es completamente distinta, existe una línea en común, una misma energía que hace que tenga sentido verlas juntas”, señaló. “Son dos mundos completamente distintos, pero nacen del mismo corazón, de la misma artista y de la misma conexión”.

Carol Prieur, Sergio Alejandro Matos, y Valeria Galluccio. EL INFORMADOR/F. Salcedo

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Baile y comunidad en el Parque Revolución

Además de las funciones en el Degollado, la compañía realizará "In Museum", una intervención abierta al público que se llevará a cabo el 18 de mayo en el Parque Revolución. A diferencia de las funciones teatrales, esta propuesta ocurre en contacto directo con los asistentes y transforma deseos o peticiones del público en movimiento corporal improvisado. “El público puede acercarse y pedirnos un deseo, algo que quiera manifestar en su vida, y nosotros transformamos eso en movimiento para lanzarlo al universo y que pueda realizarse”, explicaron las bailarinas.

La intervención forma parte de una línea de trabajo que la compañía ha desarrollado en distintos espacios públicos y museos alrededor del mundo, buscando romper la distancia entre danza contemporánea y espectadores. Carol Prieur recordó la intensidad con la que el público mexicano ha respondido a su trabajo desde sus primeras visitas al país durante la década de los noventa. “La primera vez que vine a México fue alrededor de 1996. Estábamos presentando una obra en la universidad y la función estaba agotada”, recordó.

“Había tanta gente intentando entrar a ver la función que comenzaron a derribar las rejas y las ventanas tratando de entrar”.

La bailarina considera que existe una conexión particular entre la obra de Marie Chouinard y el público mexicano.

“El público mexicano entiende el trabajo de Marie de manera visceral. Lo entiende desde la energía, desde las imágenes, no desde la mente, sino realmente de cuerpo a cuerpo”.

Durante la presentación también participó Sergio Alejandro Matos, quien destacó la complejidad logística que implicó concretar la visita de la compañía dentro de una agenda internacional ajustada. “La ventana de tiempo que teníamos era muy estrecha y hubo momentos durante la negociación donde parecía que sería imposible lograrlo”, comentó. “Pero gracias al compromiso de todos los involucrados conseguimos mantener esa oportunidad abierta”.

Matos señaló además que parte del trabajo curatorial del Festival Cultural de Mayo consiste en construir distintos accesos para que nuevos públicos se acerquen a la danza contemporánea. “Cada pieza abre una experiencia distinta: una está ligada a la luz y la espiritualidad; otra, a una urgencia de vivir y permanecer presentes”.

La presencia de la compañía canadiense forma parte de la programación internacional del Festival Cultural de Mayo, que este año mantiene una fuerte presencia de artes escénicas y propuestas interdisciplinarias en distintos espacios de Guadalajara. Las funciones de "Magnificat" y "Henri Michaux: Movimientos" se realizarán el 17 y 19 de mayo en el Teatro Degollado, mientras que In Museum tendrá lugar el 18 de mayo en el Parque Revolución con acceso gratuito para el público.

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