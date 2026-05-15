El INAH restaura Guachimontones y el Museo Regional de Guadalajara

Con el objetivo de brindar una mejor experiencia a los visitantes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció una serie de trabajos para mejorar la infraestructura del Museo Regional de Guadalajara (MRG) y la Zona Arqueológica de Guachimontones, en Teuchitlán, Jalisco; el monto de la inversión fue de 11 millones de pesos (MDP).

Sobre estas acciones, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló: “Trabajamos para fortalecer dos espacios fundamentales para la memoria y la identidad cultural de Jalisco. Invertir en museos y zonas arqueológicas es cuidar el patrimonio de México, mejorar las condiciones de visita y abrir más caminos para que las personas se encuentren con la historia, las culturas vivas y la grandeza cultural de nuestro país”.

Por su parte, la directora del Centro INAH Jalisco, Alicia García Vázquez, informó que en el MRG se destinaron siete millones de pesos para obras de rehabilitación y restauración de las fachadas, sistemas constructivos, albañilería, acabados, carpintería, cancelería, pintura de los interiores y limpieza en general.

El proyecto, elaborado en conjunto con el Departamento de Monumentos del Centro INAH Jalisco, abarca la restauración de todos los elementos arquitectónicos de la fachada principal, la cual está hecha en cantera amarilla, típica de la entidad. En el resto, se realizaron aplanados y se eliminaron posibles fuentes de humedad.

“Hubo una unificación y estabilización en las fachadas del edificio, tanto de limpieza, pintura y restauración de algunos elementos, así como de zonas que tenían faltantes”, dijo, por su parte, la directora del MRG, Beatriz Domínguez Plaza.

Al interior del recinto, construido a finales del siglo XVIII, se rehabilitó la viguería de uno de los corredores de la planta alta, lo cual permitió liberar un pasillo que había permanecido acordonado por seguridad. Ahora el público tiene un recorrido más fluido y accede con mayor facilidad a las salas de exposición.

En cuestión museográfica, el MRG también se renovó. En las salas permanentes “Primeros Habitantes” y de Etnografía, titulada “Caminos de identidad” (dedicada a la cultura wixárika), se actualizaron cedularios y el soporte museográfico en general.

Mientras que el guion museográfico de la Sala Nacionalismo y Vanguardia se actualizará para presentar una visión panorámica de los bienes artísticos y los sucesos culturales ocurridos en la entidad después de la Revolución Mexicana, a través de la obra de artistas jaliscienses, como José Clemente Orozco, Carlos Orozco Romero, Gerardo Murillo Dr. Atl, Roberto Montenegro y Xavier Guerrero.

También se preparan dos exposiciones temporales: una con la temática del juego de pelota, que abordará las particularidades ritual y recreativa de esta práctica en el occidente de México; y Futbol wixáritari rumbo al Mundial 2026, muestra fotográfica colectiva que visibilizará la fuerza cultural y deportiva de esta cultura en la entidad.

Fachada del Museo Regional de Guadalajara. CORTESÍA

Conservación de zona arqueológica

Alicia García Vázquez dijo que en el sitio patrimonial de Guachimontones se invierten cuatro millones de pesos en labores de conservación de las estructuras arqueológicas, lo que incluye poda, deshierbe, retiro de rastrojo, liberación de flora y control de plagas del arbolado, las cuales son ejecutadas en diálogo con la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos del INAH, y están programadas para concluir este mes.

También indicó que se trabaja en la liberación de arriates de mampostería y de las juntas dañadas de las estructuras, y la renovación total de las cédulas de información y la señalética, cuya actualización se basa en el guion hecho por la arqueóloga adscrita al Centro INAH Jalisco, Lorenza López Mestas, quien estudia la Zona Valle, donde se ubica el sitio.