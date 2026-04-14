La ciudad se convierte en galería: inicia la Ruta Escultórica Metropolitana en mayo

La Zona Metropolitana de Guadalajara se prepara para convertirse en una galería al aire libre con la llegada de la Ruta Escultórica Metropolitana, un proyecto cultural que reunirá decenas de obras monumentales en distintos espacios urbanos y que busca acercar el arte contemporáneo a la vida cotidiana de la población. Durante tres meses, plazas públicas, estaciones de transporte y corredores peatonales se transformarán en escenarios donde la escultura dialogará con el tránsito diario de miles de personas.

La iniciativa contempla 78 esculturas de gran formato, de las cuales 24 fueron creadas específicamente para este proyecto, un dato que permite dimensionar el alcance de la propuesta y su carácter inédito. A través de la intervención urbana, la escultura se desplaza del recinto tradicional hacia el espacio público, donde la obra se encuentra con el espectador sin intermediarios y forma parte del paisaje cotidiano. La ruta reunirá a 47 artistas, entre quienes se encuentran 19 creadores con trayectorias consolidadas, así como nuevas voces de la escena escultórica contemporánea.

Durante la presentación del proyecto, el director de Cultura de Zapopan, Christopher de Alba, explicó que la ruta responde a una intención compartida dentro de los trabajos culturales rumbo al Mundial de 2026: llevar el arte al espacio público y proyectar la ciudad como un territorio donde la creación artística forma parte de su identidad. “Tenemos la misma intención de llevar el arte público, el arte a los espacios públicos, y que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, vean en la zona metropolitana de Guadalajara una ciudad que nos encanta el arte, que nos encanta convivir y dialogar con piezas artísticas, y que también nos gusta mucho presumir a toda la comunidad cultural que tenemos en la ciudad”, expresó.

La Ruta Escultórica Metropolitana se desplegará en 15 ubicaciones distribuidas en cinco municipios. En Zapopan, las piezas estarán presentes en el Andador 20 de Noviembre, los Arcos de Zapopan, la Estación Zapopan Centro de SITEUR, la explanada de esa misma estación, el Parque de las Niñas y los Niños, la Estación Plaza Patria y la Plaza Andares. En Guadalajara, la ruta llegará a la Estación Santuario y la Estación Juárez del tren ligero. En Tlaquepaque, las esculturas se instalarán en la Calle Independencia, el Museo Regional de la Cerámica y la Estación Central de Autobuses. En Tlajomulco, una de las sedes será el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, mientras que la ruta también alcanzará a Puerto Vallarta -en su aeropuerto- ampliando el radio de alcance del proyecto.

La dispersión de las esculturas en estos espacios convierte al recorrido urbano en una experiencia cultural. Las piezas dejarán de estar confinadas a un museo o una galería para convivir con el flujo diario de usuarios del transporte público, familias que recorren parques, turistas y peatones. Esa condición es precisamente una de las apuestas centrales del proyecto: hacer del arte una presencia cotidiana y accesible.

En ese sentido, De Alba insistió en que la ruta también busca proyectar una imagen distinta de la ciudad y de su capacidad creadora. “Somos una ciudad que es bien reconocida por el mariachi, por el tequila, por la charrería y por muchas otras cosas. Pero en este caso queremos hacer más ruido para presumir a toda la comunidad cultural y artística que tenemos. Queremos que cuando digan Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque o cualquiera de los 125 municipios del estado, hablen de producción artística, de paz, de comunidad y de sensibilización a través del arte”, señaló.

La dimensión pública del proyecto

Las autoridades culturales subrayaron que el arte no sólo embellece el espacio, sino que interviene en la manera en que la ciudadanía se relaciona con su entorno y con los otros. En la rueda de prensa, De Alba planteó que los artistas tienen una responsabilidad particular en este momento, en tanto sus obras pueden generar conversación, sensibilidad y reflexión.

“Siempre decimos en cultura que los artistas tienen una gran responsabilidad social, ya que los mensajes que lanzan a través de sus obras muchas veces generan un impacto psicológico muy fuerte en niñas, niños y en todas las personas que dialogan con estas piezas. Y justamente creo que eso es lo que necesitamos en estos momentos en nuestro país, en nuestro estado y en nuestras ciudades: hablar de paz, hablar de comunidad, hablar de buenas cosas, y creo que los artistas son los mejores embajadores para todo esto”, afirmó.

La participación de 47 creadores permite observar una variedad de lenguajes formales, materiales y trayectorias. La lista incluye a:

Alejandro Fournier

Alejandro Zapata

Álvaro Cuevas

Ana Karen Ruvalcaba

Aníbal Riebeling

Antonio Martínez Guzmán

Aram Cortez

Balo Pulido

Carlos Raúl (Maltaraña)

Cecilia Andonaegui

Corina de la Mora

Diego Caccia

Diego Martínez Negrete

Emmanuel Mendoza

Feng Villalpando

Gabriel Ortiz

Gilberto Ortega “El Infeliz”

Gilda Garza

Goghi Escobedo

Ismael Vargas

Jacob Flores

Javier Eduardo Sánchez

Jorge Correa

José Luis Malo

José Torres

Juan Luis Potosí

Juan Vicente Urbieta

Karla Aguayo

Laura Rubio

Lucía Topete

Luis Espiridión

Maritza Vázquez

Mauricio Maupomé

Mónica Barragán

Nicolás García

Octavio Torres

Paulina Carretero

Rafael San Juan

Ricardo Olivares, R. Cuas

Rigoberto Gutiérrez

Rodrigo Iván Macías

Silvia Murillo

Sofía Crimen

Stephany Kerwin

Víctor Javier Andrade

Yuri Zatarain.

La exhibición permanecerá instalada durante tres meses, y la inauguración oficial se llevará a cabo el próximo 15 de mayo, fecha a partir de la cual comenzará a desplegarse el proyecto en sus distintas sedes. Durante tres meses, Guadalajara y sus municipios vecinos ofrecerán así una invitación a caminar entre esculturas y a descubrir, en medio del tránsito habitual, una conversación distinta con el arte.

MF