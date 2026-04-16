El legado cultural de Elena Poniatowska toma el Museo del Estanquillo

Más de 400 piezas —entre fotografías, libros, pinturas y objetos personales— integran la exposición “Elena Poniatowska Amor. Archivo personal”, con la que el Museo del Estanquillo, en la Ciudad de México, rinde homenaje a la reconocida escritora y periodista.

Durante la presentación, el curador Moisés Rojas destacó la amplitud y diversidad del acervo, al describirlo como un conjunto vasto que incluye documentos, cartas, premios y materiales únicos. La muestra abrirá al público este sábado, en el marco del vigésimo aniversario del recinto ubicado en el Centro Histórico.

Organizada en torno a tres ejes —periodismo cultural, literatura y memoria social—, la exposición reúne una parte relevante del archivo personal de Poniatowska, evidenciando su impacto en la vida cultural y literaria del país.

Rojas subrayó que este acervo constituye un patrimonio cultural invaluable para México, al que calificó como extraordinario por su riqueza y profundidad.

La muestra está dividida a su vez en nueve núcleos, que recorren desde la infancia de la escritora, hasta uno de los aspectos más personales, como la pintura que estudia, según reveló Rojas, todos los sábados.

EFE/Sáshenka Gutiérrez

En la exhibición, el público podrá por primera vez adentrarse en el acervo de la escritora que incluye el vestido que utilizó durante la entrega del premio Cervantes (2013) y de la medalla Belisario Domínguez (2022).

El proyecto se realiza en colaboración con la Fundación Elena Poniatowska Amor A. C. y cuenta con la curaduría de Rosas.

Con esta exposición, el Museo del Estanquillo se suma a los homenajes a una de las figuras más representativas de la cultura mexicana, cuya obra ha marcado generaciones de lectores y periodistas.

Buscan espacio permanente

Felipe Haro, hijo de Elena Poniatowska y director de la Fundación Elena Poniatowska Amor, subrayó la urgencia de consolidar un espacio permanente para resguardar el archivo de la escritora, al que definió como parte fundamental de la memoria histórica y cultural de México.

Durante su intervención, Haro destacó que la fundación trabaja desde hace años en la búsqueda de una sede propia donde puedan conservarse cartas, fotografías, manuscritos, obras teatrales y colecciones artísticas vinculadas a la autora, así como materiales de figuras como Francisco Toledo.

"Llevarse el archivo es llevarse la memoria. Hay gente que podemos trabajar con una mano. Hay gente que podemos trabajar con un pie. En el caso de Elena, ella sigue escribiendo y nada más tiene un pie con un ojo. Pero si perdemos la memoria, nos perdemos a nosotros mismos" , dijo Haro, quien recordó que varios archivos de intelectuales mexicanos se encuentran fuera del país.

En ese sentido, insistió en la necesidad de mantener el legado de Poniatowska en México para que pueda ser consultado, estudiado y enriquecido por nuevas generaciones.

Adelantó que ya existen conversaciones con el Gobierno de México para concretar una "casa" para la fundación.

"(La presidenta) Claudia Sheinbaum está muy preocupada por el archivo y por muchos más archivos y es una preocupación genuina. Por eso yo creo que sí se va a dar", zanjó Haro.

YC