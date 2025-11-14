JOVEM emerge en el Estadio Akron impulsado por el espíritu innovador de Jorge Vergara

En un recorrido exclusivo por el nuevo JOVEM —Jorge Vergara Museo—, al que tuvo acceso EL INFORMADOR, Amaury Vergara, presidente del Grupo Omnilife, de Chivas y ahora del museo, junto con Ana Karina Vázquez, directora operativa del recinto y de la Fundación Jorge Vergara, detallaron la visión de este espacio que abrirá al público el 22 de noviembre a las 11:00 horas. El proyecto inicia actividades en el marco del sexto aniversario luctuoso de Jorge Vergara, como un homenaje vivo al empresario, su legado creativo y su visión de ciudad.

Ubicado dentro del Estadio Akron, JOVEM se presenta como un museo interactivo de arte y tecnología, el primero en su tipo dentro de un estadio en el mundo, una apuesta que rompe las fronteras entre deporte, cultura e innovación.

Un museo para “habitantes”, no visitantes

Para Ana Karina Vázquez, la historia de JOVEM empezó hace cinco años, cuando recibió la llamada de Amaury Vergara. “Recuerdo perfecto cuando Amaury me habló para decirme que quería que la Fundación Jorge Vergara se ocupara de este museo porque quería que el museo fuera a la casa de la fundación”, expresó. Su visión, explicó, era crear un espacio abierto y accesible, donde la cultura se viviera como un punto de encuentro.

“No queremos llamar a nuestro público visitantes, los queremos llamar habitantes. Y así es como nace JOVEM, un espacio donde queremos vislumbrar un museo de arte y tecnología con una programación contemporánea”. Más allá de objetos alusivos al fundador de Omnilife, señaló, el propio edificio funciona como un homenaje. “No necesitamos tener alguna imagen o fotos de Jorge para evocarlo; el propio museo lo hace”.

Durante el recorrido, Vázquez compartió un fragmento de una carta escrita por Jorge Vergara el 21 de abril de 2016, que, dijo, resume su visión del mundo. “Debemos tener una forma diferente de pensar para alcanzar el éxito. Cambiar se trata de confiar. Confiar en México, confiar en nuevos paradigmas, confiar en la constancia, en cada uno de ustedes y en quienes los rodean. Sean jóvenes siempre… Ser joven significa estar disponible, no tener vergüenza ni miedo. Defiendan siempre sus sueños y recuerden sus inicios”.

El museo que nació de un improvisado homenaje

Amaury Vergara relató que la primera semilla de JOVEM surgió hace seis años, tras la muerte de su padre. En aquel entonces, explicó, realizaron un pequeño museo improvisado durante un evento de Omnilife para honrar su memoria. “Fue un museo muy emotivo, que movió muchas fibras. Mucha gente lo quería, lo admiraba y lo respetaba”.

La intención de no limitarse a una estatua, placa o monumento llevó a imaginar un proyecto que condensara los valores del empresario: la visión, la innovación, el esfuerzo desde cero y su convicción de transformar al país a través del deporte y el arte. Así nació la idea de construir un espacio dentro del propio estadio.

Ese mismo impulso llevó a contactar a Daniel Pouzet, arquitecto del Estadio Akron, quien se sumó de inmediato. “Nos empezamos a dar la tarea de pensar qué podía ser representativo de toda su vida. Y para Daniel, quien junto con Jean-Marie Massaud recibió su primera gran oportunidad profesional gracias a mi padre, este proyecto también significaba una forma de agradecimiento”.

El museo, contó Amaury, creció de manera orgánica: primero una sala pequeña, luego la incorporación de espacios ociosos y finalmente la conexión arquitectónica entre el interior y el exterior del estadio, una idea que había sido planteada en los primeros planos del recinto, pero que nunca se ejecutó.

“Hasta donde sabemos, es la primera vez que se hace un museo de arte contemporáneo dentro de un estadio en el mundo”, afirmó.

El reto: unir a los aficionados del futbol con los amantes del arte

Ante la pregunta de cómo atraer a los aficionados del futbol al museo y viceversa, Amaury reconoció que no hay una respuesta definitiva. “Me encantaría poder decir que ya tenemos la respuesta, pero lo que va a suceder es lo que nos va a contestar”. Lo que sí tienen claro es que se trata de un experimento sin precedentes, cuya mezcla de tecnología, diseño e interacción podría despertar la curiosidad de ambos públicos.

“Creo que a cualquier aficionado le puede dar curiosidad saber qué hay aquí adentro. Solo entrar al museo debe ser algo que te llame la atención. Para quienes aman el arte, el programa cultural será muy atractivo. Y para quien nunca ha pisado un estadio, esta podría ser la primera vez”.

Un recorrido que despierta memoria, nostalgia e inspiración

Al caminar por las áreas del museo, Amaury confesó sentir nostalgia pero también un orgullo profundo por preservar el espíritu transformador de su padre. “Hoy desperté con mucha emoción porque sentimos que esto es continuar su legado desde un nuevo lugar… Y también con una gran responsabilidad”.

Destacó que gran parte del equipo detrás de JOVEM es joven, lo cual responde a la filosofía que Jorge Vergara promovió durante su vida: confiar en nuevas generaciones, impulsar el talento y asumir riesgos creativos con visión de futuro.

La primera exposición del museo, Memoria Viva. Luz y sueños que transforman, es una colaboración con Cocolab y otras agencias creativas, disponible hasta mayo de 2026, antes de la entrega del estadio a la FIFA para la Copa del Mundo.

Arquitectura como gesto simbólico

El museo fue diseñado como una “grotto”, una cueva dentro del volcán que representa el estadio, y dialoga con elementos naturales como un pirul centenario, que se convierte en “árbol guardián” del recinto. Este árbol, desplazado y preservado desde la construcción del estadio, tendrá un papel protagónico en la inauguración.

La vista desde el visor del museo —el primer espacio del estadio que permite observar hacia el exterior desde el interior— complementa esta narrativa entre naturaleza, memoria y arquitectura.

Planes futuros y un estadio en constante evolución

Amaury adelantó que el museo de Chivas podría ser renovado después del Mundial, y que el estadio seguirá incorporando proyectos innovadores como la exitosa zona de eSports implementada hace un año. “Cada proyecto que hacemos dentro del estadio tiene que ser único en el mundo. Queremos ser pioneros”.

Durante la Copa del Mundo, JOVEM será utilizado como lounge VIP de FIFA; tras el torneo volverá a abrir de manera permanente con su programación cultural y artística.

Ubicación: Estadio AKRON

Horarios: Martes a domingo de 10:30 AM a 6:30 PM

Precio general: $60

Preferencial: $30 (niños y niñas menores de 12, estudiantes, docentes, adultos mayores, grupos +10)

Día de partido: $30

Chivabonados: gratis en día de partido de Chivas

