"Aún me pregunto ¿qué es la escritura?": Mónica Lavín

La escritora y columnista mexicana, Mónica Lavín, se encuentra de regreso en el género novelesco con la publicación, de “La ausencia”, por la editorial Planeta, un proyecto inusual en su trayectoria que juega con los límites entre realidad, ficción y viaje en el tiempo.

En “La ausencia”, Lavinia Melín, narradora protagonista, viaja al pasado para entrevistar a Carson McCullers, Katherine Anne Porter y Eudora Welty. En ese recorrido, la autora explora el laboratorio literario de cada una, al tiempo que se pregunta constantemente qué es la ficción, cómo se crea y cómo se sale de los atascos cuando “las autoras están secas de historias”.

En entrevista para El Universal, la autora habló de sus obsesiones —el cuerpo, la creación y la libertad— y sus procesos creativos, en esta nota te los contamos.

Entrevista de Mónica Lavín

Sobre la búsqueda del origen de las historias, la autora dijo que "me produce una enorme curiosidad saber ¿de dónde vienen y cómo ellas llegan a esas historias? Es una arista, como la piedra del pedernal, es el chispazo que ni siquiera está muy claro hasta que ese chispazo se junta con una cierta reflexión y empieza a fraguarse el volcán, se empieza a solidificar algo. Esa lava que surgió caótica empieza a tener sentido y a tener estructura".

Además, Lavín consideró que “La ausencia” es una novela distinta a sus procedimientos habituales “La siento atípica en mi proceder y, por lo tanto, muy gozosa. Venía yo de 'Últimos días de mis padres', tan testimonial, tan personal, tan cargada de sinceridad y necesitaba este peso del artificio, porque la novela es artificio. Este juego entre ficción y realidad, este careo, este juego de 'venciditas con la realidad' yo me estoy preguntando a estas alturas de mi vida, ya cumplí 70, ¿qué es la escritura?, ¿de dónde sale?, ¿cómo negociaban? y ¿cómo es la búsqueda del espacio literario, de los temas?”

Lavín explicó que el objetivo de que su protagonista viajase al pasado para conocer a estas escritoras fue porque "ella busca la charla con las escritoras para saber de ellas ¿cómo le hiciese?, ¿cómo juegas?, ¿cómo negocias?, ¿cómo defiendes tu espacio para la escritura? Porque ahí puedes jugar y puede ser oscuro y puedes explorar los temas que te inquietan. El tema literario siempre está donde hay algo que perturba, algo que se sale del orden; para cada uno es diferente, pero es la piedra en el agua, es lo que Lavinia Melín necesitó, ir con estas escritoras y ver esa perturbación qué puede empezar a provocar una historia".

