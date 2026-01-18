José Luis Esquivel Velasco llega a la presidencia del CECA

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) inició una nueva etapa con la elección de José Luis Esquivel Velasco como su presidente para el periodo 2025–2028 , tras una sesión extraordinaria realizada este sábado en el Ágora del Ex Convento del Carmen.

La designación se llevó a cabo mediante votación presencial y mayoría calificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, y marcó el relevo en la conducción de este órgano consultivo integrado por representantes de diversas disciplinas artísticas y culturales.

Esquivel Velasco es comunicólogo y promotor cultural, con una trayectoria vinculada principalmente al ámbito teatral y a la gestión cultural en el interior del estado. Antes de asumir la presidencia del CECA, formó parte del propio Consejo como representante del área de Teatro y se desempeñó como presidente del Consejo Municipal para la Cultura y las Artes de El Grullo, donde impulsó proyectos de articulación comunitaria, programación cultural y fortalecimiento de espacios para la creación.

Esquivel en el cargo

Al asumir el cargo, el nuevo presidente subrayó la necesidad de que el CECA tenga una presencia más activa fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara . Entre las líneas de trabajo que planteó se encuentra la realización de visitas a municipios y el impulso a la conformación de consejos municipales de cultura, con el fin de construir una red que permita una comunicación más directa entre las comunidades artísticas y las instancias estatales.

La elección ocurrió semanas después de la instalación formal del Consejo para el periodo 2025–2028, realizada el pasado 17 de diciembre en el mismo recinto, en un acto encabezado por la presidenta saliente, Natalia Armienta Oikawa, quien dio paso al proceso de renovación interna. A la sesión asistió también Héctor Alejandro Gómez Barragán, director de Desarrollo Institucional, en representación del secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio.

El CECA está conformado por 31 consejeros titulares y siete suplentes provenientes de campos como artes visuales, música, teatro, danza, cine, literatura, artesanías, patrimonio, culturas populares, pueblos indígenas y afromexicanos, entre otros. Se trata de un órgano honorífico y consultivo que funge como vínculo entre la autoridad cultural y la comunidad artística del estado, ahora bajo la conducción de un perfil forjado tanto en la gestión institucional como en el trabajo cultural de base.

FF