ECRO abre su registro para nuevas inscripciones

La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) abrió su convocatoria de admisión 2026 para cursar la Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles.

El programa académico se enfoca en estudiar, conservar y restaurar el patrimonio cultural de México, pasando por obras artísticas y documentos históricos a objetos arqueológicos y bienes de uso cotidiano.

El proceso, que inició el 12 de enero, tendrá como fecha límite el 7 de mayo, día en que cerrará el registro de aspirantes. Los documentos deberán subirse a través del siguiente enlace.

Después de esa fecha, ya no será posible incorporarse al procedimiento de selección para el ciclo escolar 2026–2031.

ECRO: Una escuela articulada entre la ciencia y el arte

Con un cupo máximo de 25 estudiantes por generación, la ECRO mantiene un modelo de formación intensiva que articula ciencias naturales, ciencias sociales y artes.

La licenciatura integra asignaturas de química, biología, física aplicada, historia del arte, patrimonio cultural y técnicas artísticas, con una columna vertebral conformada por seminarios-taller de restauración, donde el alumnado trabaja directamente con cerámica, escultura policromada, pintura de caballete, papel y documentos gráficos, metales y pintura mural.

El proceso de admisión se divide en tres fases obligatorias. La primera corresponde al registro en línea, que incluye el envío de documentos académicos y personales, así como el pago de derechos de admisión.

La segunda fase contempla la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) del Ceneval, bajo la modalidad de examen desde casa, con una prueba técnica previa y una fecha única de evaluación el 29 de mayo. Los resultados se notificarán el 15 de junio.

Quienes acrediten esta etapa pasarán a la tercera fase, que se realizará de forma presencial en las instalaciones de la ECRO, ubicadas en el Barrio de Analco, en Guadalajara. Ahí se llevarán a cabo pruebas de habilidades prácticas y una entrevista individual, los días 24 y 25 de junio, como parte del proceso de selección final. El dictamen de aspirantes admitidos se publicará el 26 de junio, a partir de las 14:00 horas.

Las y los egresados pueden integrarse a proyectos de restauración del patrimonio, museos, bibliotecas, archivos, sitios arqueológicos o abrir talleres independientes, atendiendo tanto bienes de interés público como colecciones particulares.

La licenciatura tiene un costo semestral de 6 mil 390 pesos, mientras que el pago por derechos al proceso de admisión es de mil 600 pesos. El inicio de clases para la generación 2026–2031 está programado para el 27 de julio.

Podrás consultar su plan de estudios en el siguiente enlace:

https://www.ecro.edu.mx/licenciatura

