Luego de que el periódico “El Universal” publicó el reportaje “En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos”, en el que da cuenta de que el recinto que prometía ser la joya de la red nacional de bibliotecas se encuentra medio de polémicas laborales y problemas de estructura y servicio, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Bibliotecas, asegura que mañana “se llevará a cabo una reunión con los trabajadores para informarles sobre su incorporación a la Biblioteca Vasconcelos en la forma y términos en que se han venido desempeñando”.

Apunta que a la biblioteca se le da mantenimiento constante “por el desgaste natural”.

A través de en una tarjeta informativa difundida en sus redes sociales, la dependencia asegura que, ante la alta afluencia “y las lluvias atípicas”, a la Biblioteca Vasconcelos se le dan trabajos de mantenimiento que incluyen “impermeabilización, iluminación y jardinería, entre otros servicios”; dice además que “se ha robustecido su acervo (al ser receptora del Depósito Legal cuenta con los libros más recientes), y ofrece programación que incluye presentaciones artísticas, exposiciones, cursos y talleres”.

Con relación a las protestas de los trabajadores que fueron despedidos a través de un correo electrónico el pasado 2 de enero y que generaron en manifestaciones de los 31 bibliotecarias y bibliotecarios despedidos, a partir del 7 de enero, la dependencia asegura que, desde el primer momento, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Coordinación Nacional de Relaciones Laborales, la Dirección General de Bibliotecas ha abierto mesas de diálogo y acuerdos con los trabajadores “para acordar los modelos de transición entre las plazas eventuales y la basificación”.

