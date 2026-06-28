Jorge Alzaga, un maestro redescubierto

Hay artistas cuya obra nunca desaparece; simplemente espera el momento adecuado para volver a ser vista. Ese parece ser el caso de Jorge Alzaga, un pintor nacido en Zapotlán el Grande cuya trayectoria alcanzó galerías y espacios de ciudades como Tokio, Mónaco, Nueva York, Los Ángeles y Toronto, pero cuyo nombre permaneció, paradójicamente, casi oculto en la tierra donde comenzó a pintar.

Ahora, la Casa del Arte del Centro Universitario del Sur (CUSur), en Ciudad Guzmán, busca corregir esa deuda con “Reflejos del tiempo”, una exposición que más que revisar una trayectoria artística propone un acto de recuperación de la memoria.

La muestra, abierta al público hasta el próximo 15 de julio, reúne por primera vez una selección del acervo familiar del artista y ofrece una mirada íntima a una producción que, durante décadas, permaneció prácticamente fuera del alcance del público.

“‘Reflejos del tiempo’ es una muestra-homenaje al artista Jorge Alzaga, que hasta hace poco era prácticamente desconocido; lo estamos descubriendo”, explica Jorge Rúa, coordinador de la exposición.

La frase resume el espíritu del proyecto. No se trata únicamente de exhibir pinturas, sino de devolver a la conversación cultural a un creador que, pese a su relevancia, había quedado relegado de la memoria colectiva.

La exhibición está integrada por diez pasteles sobre papel, dos lienzos y una serie de documentos que ayudan a reconstruir la dimensión de su carrera: catálogos, libros y revistas donde su trabajo fue publicado y que testimonian la proyección internacional que alcanzó durante varias décadas.

Para quienes visiten la muestra, el recorrido permite acercarse a una pintura marcada por la intensidad expresiva, el dominio del color y un lenguaje cercano al expresionismo, rasgos que distinguen buena parte de la producción de Alzaga.

Cada obra funciona como una ventana hacia un creador cuya búsqueda plástica estuvo guiada por la fuerza del gesto, las atmósferas cromáticas y una permanente exploración emocional.

Sin embargo, el proyecto va más allá de la recuperación histórica.

La curaduría fue desarrollada en colaboración con el artista plástico regional Santos Torres, quien junto con Jorge Rúa planteó la exposición como un ejercicio para fortalecer la identidad artística del sur de Jalisco y generar referentes para las nuevas generaciones de creadores.

“Estos proyectos son para reforzar la identidad de los artistas jóvenes, los que están surgiendo”, señala Rúa.

Con esa intención, la inauguración de “Reflejos del tiempo” sirvió también para anunciar la creación del Primer Premio Regional de Pintura Jorge Alzaga, iniciativa encabezada por Rocío Alzaga, hija del pintor y también artista plástica.

El certamen será presentado oficialmente en los próximos meses y su primera edición está prevista para febrero de 2027, en el marco del natalicio del artista, con el propósito de convertir su legado en un estímulo para nuevos talentos de la región.

Además de permanecer abierta hasta el 15 de julio en la Casa del Arte del CUSur, existe la posibilidad de que “Reflejos del tiempo” inicie un recorrido itinerante por otros espacios culturales del Estado. Entre ellos figura el Museo de las Artes (MUSA), donde podría presentarse una nueva selección de obras pertenecientes al acervo familiar.

La intención es que el nombre de Jorge Alzaga deje de ser un secreto reservado para especialistas y vuelva a ocupar el sitio que le corresponde dentro de la historia de las artes plásticas de Jalisco.

Para Jorge Rúa, esa reivindicación resulta necesaria.

“Que se den la oportunidad de descubrir a este maestro de la plástica jalisciense, que para Zapotlán es el artista plástico más destacado de la segunda mitad del siglo XX; tuvo exposiciones en Tokio, Mónaco, Nueva York, Los Ángeles, Toronto; tuvo presencia internacional”, afirma.

La exhibición se encuentra en la Casa del Arte del Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán. CORTESÍA

La invitación no es menor

En un momento en el que buena parte de la atención suele concentrarse en las figuras consagradas del arte nacional, “Reflejos del tiempo” propone volver la mirada hacia un creador cuya historia demuestra que el reconocimiento internacional no siempre garantiza la permanencia en la memoria local.

La muestra funciona así como un puente entre generaciones. Por un lado, recupera la obra de un artista que dialogó con el mundo desde Zapotlán; por el otro, ofrece a los jóvenes pintores un referente cercano que demuestra que el talento nacido en una región también puede trascender fronteras.

Quizá ese sea el mayor logro de la exposición: no sólo rescatar una obra del pasado, sino devolverle vigencia y convertirla nuevamente en inspiración.

Porque hay artistas que nunca desaparecen. Sólo esperan que alguien vuelva a mirarlos.

