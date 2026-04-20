Jalisco impulsa industria fílmica con inversión millonaria y tres nuevas películas en puerta

En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, autoridades estatales y productores anunciaron la realización de alrededor de 20 películas en los próximos cinco años en el estado de Jalisco, con un arranque inmediato de tres proyectos que comenzarán rodaje en el segundo semestre de 2026.

El plan, impulsado por la alianza entre Lemon Studios e Irreversible Pictures, contempla producir cuatro películas anuales. De entrada, se confirmaron tres títulos: Papá en la Luna, protagonizada por Jaime Camil y Claudia Álvarez; No eres tú, soy yo, con Angelique Boyer y Sebastián Rulli; y Matadero, una cinta de terror encabezada por Roberto Duarte. Las dos primeras se filmarán entre Guadalajara y Puerto Vallarta, mientras que el resto de locaciones incluirán destinos como Tapalpa, Mazamitla, Chapala y la costa jalisciense.

Billy Rovzar, productor y fundador y CEO de Lemon Studios, detalló que el objetivo es consolidar una industria permanente y no solo atraer rodajes temporales. Añadió que el modelo busca generar empleo local en todos los niveles de producción, desde talento técnico hasta elenco, con una proyección de hasta 90% de participación jalisciense en algunos rubros.

Gobierno estatal respalda con incentivos

Por su parte, el gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro, subrayó que el respaldo institucional será constante a través del esquema de cash rebate, que actualmente cuenta con una bolsa de 80 millones de pesos. “Si se necesita más dinero, más dinero le ponemos al fideicomiso”, aseguró. Este incentivo ha demostrado ser rentable ya que por cada peso invertido, se generan 7.7 pesos en derrama económica para el estado, enfatizaron en la rueda de prensa sucedida en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander.

Además, el mandatario adelantó la expansión de infraestructura para la industria creativa. Entre los proyectos destaca la habilitación de aproximadamente 30 mil metros cuadrados en el centro de Guadalajara que serán destinados a estudios de grabación y espacios para empresas audiovisuales y así reforzar el ecosistema que ya integran Ciudad Creativa Digital y otros complejos.

De acuerdo con datos estatales, la entidad concentra el 20% de las patentes del país y se posicionó como el segundo estado con mayores exportaciones en el último trimestre de 2025. “Estamos seguros que con la inercia estaremos dentro de los primeros tres”, señaló Mauro Garza Marín, quien destacó el crecimiento de las industrias creativas como motor estratégico.

El arranque de producciones está previsto para junio con la fase de preproducción, con miras a cerrar el año con dos o hasta tres películas concluidas. Para Rovzar, la clave está en generar continuidad. “Es venir a invertir el dinero necesario para que haya esa derrama económica”, explicó.

En el anuncio estuvieron también presentes Estrella Araiza, directora del FICG; Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco y Fernando Lebrija socio de irreversible Pictures.

Estrategia de largo plazo para el cine en Jalisco

Este lunes en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el gobierno estatal y la iniciativa privada dieron a conocer una estrategia de largo alcance que busca transformar a Jalisco en un eje central de producción cinematográfica. El anuncio, que se venía gestando desde hace más de un año, implica nuevas producciones y la consolidación de un modelo industrial que apunta a generar empleo, infraestructura y permanencia en el sector audiovisual en el Estado.

Durante la presentación, la directora del festival, Estrella Araiza, celebró el momento como una oportunidad para fortalecer la industria local y su vínculo con el encuentro cinematográfico. “Este es su festival, esta es su casa”, expresó, al tiempo que manifestó su entusiasmo por los anuncios que, dijo, podrían tener un impacto sostenido “para Jalisco, para el festival y también para México”.

El eje central de la estrategia es una alianza entre Lemon Studios e Irreversible Pictures, encabezada por el productor Billy Rovzar y el cineasta Fernando Lebrija, que contempla la realización de hasta cuatro películas por año durante los próximos cinco años, lo que se traduce en una meta de al menos 20 producciones filmadas en territorio jalisciense. A este esfuerzo se suma Óxido, una de las casas de postproducción más importantes del país, que también establecerá operaciones en el estado.

Rovzar explicó que el proyecto surge de dos problemáticas detectadas en la industria nacional: la disminución del cine pensado para salas y la dificultad para financiar producciones. “Había una deficiencia de cine mexicano que se había dejado de hacer cuando las plataformas llegaron… y la otra, que las producciones empezaron a salirse de control porque no había lugares donde te podían apoyar a nivel gubernamental”, señaló. Frente a ese panorama, la apertura de Jalisco resultó clave. “Cuando tú encuentras un estado que te abre las puertas te motiva a mudarte aquí, traer una base de operaciones de Lemon aquí".

Tres películas ya confirmadas

El plan arranca con tres películas ya confirmadas: Papá en la Luna, protagonizada por Jaime Camil y Claudia Álvarez; No eres tú, soy yo, con Angelique Boyer y Sebastián Rulli; y Matadero, una cinta de terror encabezada por Roberto Duarte. Las producciones se desarrollarán en locaciones como Guadalajara y Puerto Vallarta, aunque la intención es expandirse a otros puntos del estado como Tapalpa, Mazamitla, Chapala y la costa.

Sobre el calendario, Rovzar adelantó que las primeras filmaciones comenzarán en el segundo semestre del año. “Vamos a tratar de hacer cuatro películas al año… si hacemos tres, está padrísimo”, dijo, subrayando que el objetivo principal es generar empleo y derrama económica. En ese sentido, también destacó que el modelo contempla una fuerte participación de talento local. “Se abrirán las puertas a todo el talento local, será hasta 90% de talento jalisciense”.

Desde el gobierno estatal, el respaldo se articula a través del esquema de cash rebate, un fideicomiso que actualmente cuenta con 80 millones de pesos. El gobernador Pablo Lemus Navarro fue enfático al señalar que el recurso no es un límite. “Si se necesita más dinero, más dinero le ponemos al fideicomiso”. Además, aclaró que no existen apoyos directos adicionales, sino que el incentivo se basa en la devolución fiscal conforme a la inversión realizada.

Lemus contextualizó el anuncio como parte de un proceso de largo plazo. “Es un trabajo que se ha venido realizando durante años, décadas y que a nosotros nos toca dar continuidad”, afirmó, al recordar la construcción de infraestructura cultural y la implementación de políticas públicas que hoy permiten atraer este tipo de proyectos. Entre ellas, destacó la creación de una ley fílmica estatal, la simplificación de permisos para rodajes y el impulso a Ciudad Creativa Digital.

En esa misma línea, el mandatario adelantó nuevos desarrollos que buscan fortalecer el ecosistema audiovisual. Uno de los más relevantes es la habilitación de cerca de 30 mil metros cuadrados en el centro histórico de Guadalajara para estudios de grabación y espacios destinados a industrias creativas. “Aquí no para esto. Tiene que seguir creciendo a través de los años”, sostuvo.

El impacto económico es otro de los pilares del proyecto. De acuerdo con Rovzar, estudios realizados en el estado indican que por cada peso invertido en el esquema de cash rebate, se generan 7.7 pesos en derrama económica. “Es venir a invertir el dinero necesario para que haya esa derrama económica”, explicó. Esta lógica, añadió, convierte al apoyo gubernamental en un mecanismo rentable para el estado.

Por su parte, Mauro Garza Marín, coordinador estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, vinculó el proyecto con el posicionamiento general de Jalisco en sectores de innovación. También destacó que la entidad se ubicó como el segundo mayor exportador nacional en el último trimestre de 2025, con perspectivas de escalar aún más en el ranking.

Garza subrayó que el objetivo no es únicamente atraer producciones, sino construir una industria integral. “No solo se trata de que vengan estas grandes producciones… sino de generar toda una industria”, dijo, haciendo énfasis en la formación de talento y la vinculación con universidades, donde actualmente estudian más de 350 mil jóvenes en el estado.

Actores destacan oportunidades en Jalisco

En el ámbito creativo, la iniciativa también representa una oportunidad para descentralizar la producción cinematográfica en México, históricamente concentrada en la capital del país. Al respecto, Rovzar dijo: “Necesitamos descentralizar la producción, Todo está CDMX y eso no está bien”. La apuesta por Jalisco, en ese sentido, busca abrir nuevas rutas tanto para creadores como para técnicos y actores.

Jaime Camil, protagonista de Papá en la Luna, calificó el proyecto como una oportunidad estratégica para el estado. “Este fondo fílmico que armó Billy es brillante, inteligente, bien armado y creo que todas las piezas se acomodan para que Jalisco sea la la gran sede de la industria fílmica en en nuestro país". Respecto a la cinta que protagonizará junto a Claudia Álvarez dijo: "Ya tenemos como 70% del guión, se está trabajando mucho en la historia, están cambiando muchas narrativas, estaremos filmando en el segundo semestre del año, tentativamente".

Jaime Camil, protagonista de Papá en la Luna, calificó el proyecto como una oportunidad estratégica para el estado. J.ACOSTA

Por su parte Claudia Álvarez, destacó las cualidades de Jalisco. "Es un estado demasiado completo en todos sentidos: locaciones, talento. Será una derrama económica para todo el estado de una forma que yo no me imaginé. Me impactó muchísimo el ver todo lo que todo lo que hay para para el futuro, pero no es un futuro lejano, es un futuro muy cercano", y destacó que muchos actores y actrices locales tendrán una nueva vitrina. "Me llena de ilusión saber que hay mucha gente que lleva esperando este momento, que por X o Y no podían viajar a la Ciudad de México para cumplir sus sueños. Hoy en día en su ciudad pueden tener la oportunidad de crecer y todo ese talento que tienen se podrá ver".

Claudia Álvarez, destacó las cualidades de Jalisco. J.ACOSTA

Roberto Duarte actor que protagonizará la cinta de terror 'Matadero' dijo que él comenzará a grabar en otoño y celebró que las producciones se descentralicen. "Una de las realidades de los actores en el país es que cuando terminan sus carreras se tiene que ir para la capital del país para buscar un trabajo dentro de la industria cinematográfica, sin embargo, si ya la industria cinematográfica empieza a abrir posibilidades en otros estados, se evita a los actores se trasladen y se genera una comunidad artística también con proyección local".

YC