Jaffo Lara inicia su nueva etapa como solista con un concierto en Guadalajara

Con más de tres décadas dedicadas a la música, el cantautor jalisciense Jaffo Lara abre un nuevo capítulo en su trayectoria con el lanzamiento de La Fiesta, su primer sencillo como solista. La presentación oficial será mañana en el C3 Rooftop de Guadalajara, donde el músico interpretará tanto sus nuevos temas como algunos de los éxitos que marcaron su paso por proyectos anteriores.

Conocido por haber sido vocalista y compositor principal de Plastiko —agrupación de funk latino activa entre 2000 y 2010— y por su posterior liderazgo en Fanko, con quienes grabó cinco álbumes, Lara inicia esta etapa en solitario con un sonido que fusiona la cumbia, el reggae, el funk y la electrónica. La Fiesta, una mezcla de electrocumbia y ska, es también el punto de partida de su próximo disco, La Frecuencia del Chango, que definió como “un viaje sonoro profundamente mexicano”.

En entrevista con EL INFORMADOR, el músico expresó sentirse en un momento de plenitud creativa. “Me encuentro muy emocionado, me encuentro como cuando empecé a los 15 años, con esas ganas de seguir haciendo shows y de compartir canciones que son parte de mi vida”, comentó. Para él, este primer lanzamiento representa la oportunidad de tomar control total de su carrera. “Ahora yo lo hago todo, y antes estaba todo delegado entre los mismos de la banda. Era una democracia, y a veces esa democracia no me beneficiaba tanto”.

El proceso de creación de La Fiesta, explicó, fue completamente personal. “Cada sonido yo lo grabé, lo decidí, lo diseñé, porque quería que en mi alma y en mi ser cada movimiento de esta canción me conectara y no quedara un espacio a la duda”. Esta independencia también lo ha llevado a asumir nuevas responsabilidades fuera del escenario. “Ahora me toca manejar redes, hacer una gira de medios, atender contrataciones. Me topo con que es un gran reto, pero también con la claridad para decirle a mi equipo hacia dónde quiero ir”.

Sobre el futuro de su proyecto, Jaffo reconoce los retos del mercado musical actual, marcado por el consumo digital y el formato de sencillos. “Para mí es lamentable (que ya no se escuchen disco completos) y retador, porque tengo muchas canciones nuevas que cuentan una historia completa. La Fiesta está muy bien como primer paso, pero tengo una colección de temas de distintos géneros, todos parte de mi personalidad y de mi sonido”, explicó. Entre ellos destaca Feliz cumpleaños, una pieza de “reggae norteño” que —reveló— “llegó en un sueño”.

El concierto en Guadalajara marcará el inicio de esta nueva etapa y recorrerá gran parte de su trayectoria. “He decidido diseñar un show con toda mi historia: un poco de mi primera banda, La Última Raza, de Plastiko, de Fanko y de mis momentos de música medicina ceremonial. Habrá también un momento con mi mujer, con quien tengo un par de canciones inéditas”, adelantó.

Respecto al lugar que ocupa su obra dentro de la música jalisciense, el músico reconoció con sorpresa su impacto local y generacional. “Me estoy dando cuenta del impacto que han tenido estas canciones. En algún momento de mi vida dije: ‘Ya no voy a tocar nada de mi pasado’, pero mi tribu y mi gente me dijeron que era parte de mí. Me di cuenta de que sí, es parte de mi historia y de la historia de dos generaciones, sobre todo aquí en Jalisco”.

En su presentación del 8 de noviembre, Jaffo y su banda ofrecerán un recorrido por los temas que han marcado su carrera, desde clásicos como Changuito Reggae, Prende la Luz, Karnaval, Bastón, Ámbar, Mondo Groovy, Locos, Abuela Power y Casa Mexicana, hasta las nuevas composiciones que anuncian su etapa como solista.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

