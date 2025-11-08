Cuatro libros para conocer la obra de Gonzalo Celorio

Ganador del Prix dés Deux Océans en 1997, del Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en 2010, del Mazatlán de Literatura en 2014 y del Xavier Villaurrutia 2022, entre otros galardones, el narrador y ensayista Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) fue reconocido el pasado 3 de noviembre por la Asociación de Academias de la Lengua Española con el máximo premio a la literatura en nuestro idioma.

Ahora es, también, el séptimo mexicano que gana el Premio Cervantes, después de Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015).

La memoria y lo autobiográfico son elementos clave en algunos de los principales libros de Celorio.

Cuatro libros para conocer la obra de Celorio

“Amor propio”

El paso de la adolescencia a la madurez del personaje de Ramón Aguilar es retratado en "Amor propio". Un libro lleno de humor sobre el paso del tiempo y el México de mediados de los años 60. No es, curiosamente, una novela autobiográfica.

“Mentideros de la memoria”

Entre la memoria y la crítica, "Mentideros de la memoria" es un homenaje a diversos escritores (Arreola, Cortázar, Rulfo, Fuentes, Monterroso, García Márquez, Loynaz y Eco). Fundamental para quien quiera profundizar en la literatura latinoamericana.

“Tres lindas cubanas”

La impronta de Cuba está aquí: desde su pasado familiar con el encuentro de sus padres, hasta la historia del siglo XX cubano y la admiración por escritores como Lezama Lima, Carpentier y Loynaz. El título es, además, una referencia a un famoso danzón instrumental.

“Y retiemble en sus centros la Tierra”

Un recorrido que el catedrático Juan Manuel Barrientos hace por el Centro Histórico de la Ciudad de México y sus grandes edificios coloniales, es paralelo a otra experiencia, una introspectiva y desencantada, en la que el personaje se enfrenta a su historia familiar, su pasado y sus amores.

