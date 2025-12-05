Isla partida llega al Teatro Experimental con una adaptación que fragmenta la identidad sobre escena

La Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con Cultura UDG y el Teatro Experimental de Jalisco, presentará Isla partida, adaptación escénica de la novela homónima de Daniela Tarazona. La obra, dirigida por Andrea Segura, propone un viaje donde la palabra se fragmenta y la vulnerabilidad funciona como punto de partida para observar lo humano desde su estado más expuesto.

En esta versión para teatro, Isla partida se acerca a la identidad desde una perspectiva que se desdobla y se reconstruye. La protagonista —una figura que se abre paso entre la muerte, el impulso de seguir viviendo y la búsqueda de su propio territorio interior— representa un tránsito que podría corresponder a muchas mujeres. El lenguaje se desplaza entre cuerpos, memorias y percepciones, conformando un tejido poético que sostiene la adaptación.

Segura desarrolla la puesta en escena como una “didascalia identitaria”, un espacio donde confluyen duelo, memoria y un murmullo que crece hasta llenar el escenario. Tres intérpretes encarnan las voces que componen este universo, acompañadas por un dispositivo escénico que integra movimiento, palabra, iluminación y video. La directora entiende esta adaptación como un eco de voces que se multiplican: madres, hijas y ancestras que se extienden como ramificaciones eléctricas.

La propuesta visual y sonora profundiza en ese estado de enajenamiento lírico planteado por la novela. La iluminación y el video, diseñados por Consuelo Barrera, dialogan con el trabajo audiovisual y sonoro de Iván Chamorro para crear un entorno donde cada gesto subraya las fisuras y resonancias del viaje interior que atraviesa la obra. La interpretación de Liuïsa Mallol, Antonella Posso y Anna Casas sostiene la dimensión emocional de la pieza y convoca al espectador a ingresar en un territorio que invita a la introspección.

Isla partida tendrá función el 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Teatro Experimental de Jalisco. El costo del boleto general es de $100 pesos más comisión. Las entradas están disponibles en taquilla y a través de www.boletia.com.

MF