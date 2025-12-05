Lograr convertir sus historias del papel a la pantalla chica, por tercera ocasión, es uno de los logros que más hacen sentir orgulloso al escritor español, Javier Castillo, quien luego de publicar su libro "El Cuco de Cristal" y convertirse en bestseller, Netflix lo adaptó como una serie con el mismo nombre, que la colocó en el top 10 del streaming en alrededor de 70 países.

"Era como de repente algo que tú has escrito en tu despachito delante de tu ordenador solo va a llegar a 300 millones de cuentas, en 190 países, gente de todo el mundo va a ver lo que tú haces, es una oportunidad alucinante para que la gente conozca lo que tú escribes, los temas que te inquietan, las historias, la historia que has escrito de un modo distinto y colarte dentro de su casa" mencionó el escritor frente a los rostros emocionados de sus lectores en la conferencia titulada "Javier Castillo y la adaptación a la pantalla de 'El Cuco de Cristal'" que se realizó esta tarde en la Feria Internacional del Libro (FIL) en su edición 39.

Castillo, quien se describió como una persona afortunada por tener constantemente ideas, razón por la cual confesó habla rápido, reveló que escribió dicha historia para divertirse, disfrutar y hacerla única.

“La novela reúne muchos elementos: un gran misterio, esa curiosidad constante y un secreto profundo. Hay amor, tragedia y dos dramas que avanzan en paralelo: uno situado en el pasado con un personaje masculino muy poderoso, y otro en el presente, narrado desde una protagonista femenina en tercera persona. Todo esto crea una mezcla de componentes únicos que hacen que la lectura resulte aún más interesante.”

En la charla moderada por el también escritor Rodrigo Unda, Castillo catalogó como un sueño que los mejores actores de España dieran vida a sus personajes, como Itziar Ituño, conocida por su actuación de Raquel en la aclamada serie de Netflix "La casa de papel", además de Catalina Sopelana, quien interpreta a Clara, acompañada por Álex García, Iván Massagué, Alfons Nieto y Tomás del Estal.

"Encontrarme con actores así, tenerlos delante, hablar con ellos, e intentar descubrir qué se siente al ser ellos también, porque es muy particular cuando los actores están como dentro de su personaje entre escena y escena y están y siguen siendo el personaje y es increíble, ¿no? porque hablas con ellos y te hablan como si fueran en el personaje."

Para el escritor, su empatía, su lado cariñoso y su sensibilidad son características que logró plasmar en "El Cuco de Cristal" a través de los personajes, pese a que el libro narra una historia que en momentos puede llegar a ser oscura.

Cabe destacar que el título de este libro está inspirado la figura del pájaro cuco, que en Latinoamérica también se conoce como "el hombre hermano", esta ave, explicó Castillo, pone sus huevos en nidos ajenos, de otras especies, para que otra madre los cuide, ame y alimente.

Por ello, el autor se cuestionó si en el misterio de su historia podría jugar con esa idea, donde el corazón del donante es cuidado por otra familia.

Castillo, de economista a uno de los escritores leídos de España

Desde que era pequeño Javier Castillo amaba leer, durante su adolescencia comenzó a interesar por el género de terror y misterio al leer los libros de Stephen King, sin embargo, cuando llegó el momento de decidir su futuro estudió economía y como un mandato de cómo funciona el mundo, de manera automática al terminar su carrera, trabajó en finanzas.

"Yo creo que el secreto está en encontrar algo que, obviamente, te dé comer, pero no abandonar nunca ese fondo de 'oye, ¿qué es lo que me gusta hacer? Construir barcos y meter en botellas, pues el fin de semana lo voy a seguir haciendo porque es lo que me llena. Y esa fue mi suerte', ¿no? Que de repente yo amaba tanto escribir que dije, "pues voy a escribir y crear una novela." Y además, con la sensación de que no la iba a leer nadie, la iba a leer cinco amigos míos que tengo en un grupo de WhatsApp que les dije, "Oye, chicos, he subido una novela a Amazon, si alguien la quiere leer, le invito una cerveza," y de repente se convirtió en la novela más vendida de España, fue una cosa como supersorpresiva", detalló Castillo emocionando como si pudiera recordar un pasado que pareciera ajeno a quien es ahora.

¿De qué trata "El Cuco de Cristal"?

Dicho libro narra la historia de Clara, una joven médica que tras sufrir un infarto recibe un trasplante de corazón, luego de la cirugía la protagonista se ve impulsada por la necesidad de descubrir la identidad de su donante, lo que parecería una duda común, de pronto la conduce a un pequeño pueblo donde ha desaparecido un bebé y se revela otra serie de casos no resueltos durante décadas

Javier Castillo escribió "La Chica de nieve" y "La Chica de nieve 2" que también son adaptaciones en Netflix.

