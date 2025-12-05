La presencia de Trilce en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara abrió una ventana íntima al proceso creativo de Frankenstein, la película más reciente de Guillermo del Toro. La editorial presentó la edición en español del volumen que documenta el desarrollo de la cinta, una obra que, además de reunir más de 500 imágenes del rodaje, contiene entrevistas, materiales de producción y textos firmados por el propio director. La publicación se presentó este viernes en el salón 6 de Expo Guadalajara.

A lo largo de sus 350 páginas, el libro recorre el trabajo del equipo que acompañó a Del Toro en uno de sus proyectos más personales. La narración, elaborada por Sheila O’Malley, reconstruye la historia desde adentro, tras conversar con actores, técnicos, diseñadores y artistas involucrados en la creación del universo visual y dramático que el cineasta viene imaginando desde hace años.

El volumen también incorpora un prólogo del director e incluye una introducción de Oscar Isaac, quien recuerda el día en que Del Toro se le acercó por primera vez, durante el Festival de Toronto de 2009.

El material gráfico proviene directamente del set con imágenes de vestuarios, objetos, construcción de ambientes, maquillaje y momentos de trabajo en estudio que permiten observar la evolución estética de la producción.

Durante la presentación, el crítico Leonardo García Tsao subrayó la dimensión emocional que une a Del Toro con esta historia desde su infancia. Relató cómo una secuencia de la película de 1931 marcó profundamente al director, aquella en la que la criatura juega con una niña a orillas de un lago. “Se acerca el monstruo de Frankenstein, interpretado magistralmente por Boris Karloff, y la niña lleva flores que arroja al agua como parte del juego. Él, para seguir el juego, la arroja a ella y la ahoga. Esto marcó a Guillermo. Este fue el origen para que él también leyera la novela”, recordó. Y añadió que esta conexión se extiende a su versión cinematográfica: “Hay cosas en las que es fiel y otras en las que hace cambios a la novela de Mary Shelley. El resultado es grandioso”.

Para García Tsao, la película se encuentra entre las obras mayores de Del Toro. “Yo creo que tiene por lo menos dos: ‘El laberinto del fauno’ y ahora ‘Frankenstein’”, señaló, antes de describir el cuidado plástico de cada imagen y la manera en que el libro logra capturar ese nivel de detalle. “Cada fotograma es como un cuadro de belleza gótica… en el libro pueden tener los cromos de esta película, más los diseños del propio Guillermo”.

La presentación también contó con la participación de José Ramón Mikelajáuregui, Jefe del Departamento de Imagen y Sonido (DIS) del CUAAD, quien reforzó la idea de que el filme es una síntesis de las obsesiones del director. “Cuando la vi, sentí que era como el evangelio según San Guillermo”, dijo. Para él, el libro es una evidencia del minucioso nivel de trabajo del cineasta y de su capacidad para coordinar a un equipo al que conoce desde hace años. “El nivel de detalle mexicano está muy bien representado… todo está pasado por su talento”, afirmó.

Mikelajáuregui destacó además la dimensión simbólica del proyecto. “Es una película sobre el padre, el hijo y el espíritu santo… una película de liberación, con un ritmo casi litúrgico”, aseguró. Y aunque bromeó con una escena donde “los lobos dejan un poco a desear”, enfatizó que el resto de los departamentos —vestuario, prostéticos, maquillaje, peinados, producción— alcanzan un nivel excepcional, algo que puede apreciarse página a página en el libro.

Débora Holtz, fundadora y directora de Trilce, celebró la publicación como una oportunidad para observar de cerca la mente del cineasta. “Que este libro exista realmente es un regalo para quienes admiramos a Del Toro… revela en qué radica su genialidad”, afirmó. Recordó que el director ha cargado con la historia de Frankenstein durante más de medio siglo y que incluso en su juventud intentó realizar una versión que nunca se concretó. “La trayectoria le dio la madurez y la plataforma para poder lograr que esta obra verte”, concluyó.

