Con el objetivo de visibilizar que la imagen es igual de poderosa que la palabra, está mañana se realizó el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en marco de la Feria Internacional de Libro en Guadalajara (FIL) en donde se destacó la fuerza del humor gráfico como un lenguaje esencial para la crítica y el debate en relación con la política y el feminismo. A través de diversas mesas las y los caricaturistas expusieron cómo han sido objetivo de censura y la forma en la que ocupan sus espacios, demostrando así el poder de la caricatura en la sociedad.

En dicho gremio es común que a los diversos actores políticos se le caricaturiza con un chango, es por ello que la Mesa 1 "Caricatura política contra la mordaza" inicio en un ambiente lleno de humor, risas y aplausos debido que a que Julio Iván López Valverde “Rictus”, apareció vestido de simio "yo voy a estar viendo aquí, que no se pasen al hablar de libertad de expresión", mencionó de forma sarcástica.

En ese sentido, Juan Alarcón Ayala, mejor conocido como “Alarcón", habló sobre que lo más complicado de su trabajo es nunca perder el buen humor, a pesar de los contextos políticos llenos de injusticias y violencias.

"Es complicado, siempre estar haciendo un buen humor de de de las desgracias que ocurren de los yerros de la política y nosotros pues vivimos de todo este asunto. Yo siempre he considerado el tema de las burbujas, esto de que vivimos todos en una burbuja que se ha vuelto un poco de moda y efectivamente es así, creo que cada quien elige una burbuja donde quiere estar, los políticos eligen la suya y en esas se la viven", detalló Alarcón.

Por su parte Francisco Calderón, compartió su opinión respecto a los políticos que dibuja, aquellos que, en sus palabras, no llegan al poder para servir a los demás, sino para probarse a sí mismos.

"Es dentro de cada político con esa capacidad de mentir y con esa capacidad de fingir, lo que esconden es una gran inseguridad, y entonces, si algo lastima a ese tipo de personas, y de hecho a todas las personas, pero más a ellos, pues es que se burlan de ellos. Entonces, para ellos la caricatura siempre la ven con con las ollas de fuera."

Nadim, quien durante toda la presentación se la pasó haciendo lo que tanto ama que es dibujar, mostró una caricatura que realizó de él mismo, incómodo, a lado de Rictus, como simio, pues en la mesa estaban sentados juntos, y en el dibujo, el chango lo abrazaba de manera pícara.

Para Nadim uno de los grandes enemigos de su trabajo, es la polarización "en la que vivimos, en la que puedes dibujar a favor o en contra de tal persona porque si no te señalan de pertenecer a la otra orilla y llegan a amenazarte, entonces se ha convertido en un oficio lleno de convicciones, lleno de aventuras también y en el que toca a veces autocensurarse mucho, lo ideal es que no, pero también tenemos que subsistir" declaró.

En ese sentido el presidente de la Organización Cartooning for Peace y uno de los caricaturistas más reconocidos de Francia y Patrick Lamassoure (Kak), alertó sobre que el número de dibujantes que pueden ejercer su profesión en el mundo está disminuyendo, sobre todo en países como Cuba, China, Arabia Saudita y más recientemente, Turquía e India, que se están dirigiendo hacia regímenes de censura.

La caricatura un espacio también para la mujer

De acuerdo con la ganadora del homenaje "La Catrina" 2025, Elena Ospina, el arte no tiene género, aunque reconoce que los problemas que conciernen a las mujeres pueden llevar a que su humor sea calificado como "femenino".

"Yo realmente no creo que sea femenino, estamos hablando de unas problemáticas y en ese sentido tal vez nos ponen una marca, pero el arte es universal, no es género" mencionó Ospina durante la segunda mesa "El humor femenino, una lucha por la libertad y el respeto".

Para Adriana Mosquera "Nani", quien todo el tiempo estuvo acompañada de su personaje Magola, representado en una muñeca, con su característico vestido rojo y su cabello azul, es importante cambiar los estereotipos de género dentro de las viñetas, en donde por ejemplo cuando se habla de un científico se le dibuja comúnmente como Albert Einstein, para la artista colombiana dibujar una mujer negra en este papel, es mostrar que las mujeres también ocupan estos espacios.

"Y cómo trabajo yo los estereotipos rompiéndolos completamente, en vez de que el hombre sea un protagonista, siempre es una mujer, en vez de que la chica sea una tía buenísima, superatractiva y y supersexy, es una mujer normal que que opina y que en algún momento molesta y yo creo que eso nos pasa a todos, en vez de que ella esté siempre limpiando y él leyendo el periódico en el sofá, está intercambiando los papeles," detalló.

Por su parte, Camila de la Fuente "CamdelaFu", habló sobre la importancia de que las mujeres ocupen espacios como caricaturistas sin la necesidad de hablar de feminismo, y hacer lo que sus compañeros hombres, dibujar de cualquier tema.

"Yo creo que hay que ejercer el feminismo, y eso significa no solamente dibujar sobre el feminismo y dibujar sobre la maternidad y dibujar, sino dibujar, ocupar. No tener miedo a ocupar todos los espacios que ocupan también los hombres, hablar de política, hablar de economía, hablar de feminismo, cosas que históricamente los hombres habían ocupado antes, eso es para mí es algo feminista," sentenció en la mesa en la que también participaron Andrea Arroyo y Anne Derenne "Adene".

Finalmente en una mesa llena de sabores latinos, Saúl Herrera "Qucho" dió un mensaje para los jóvenes interesados en hacer caricaturas: "Creo que hoy tienen muchas más posibilidades que cuando comencé yo como caricaturista en un medios de comunicación, porque antes los caricaturistas duraban pues muchísimo tiempo en ese sitio y solo estaban los periódicos. Ahorita actualmente puedes abrirte tu página de Facebook, de Instagram, tu página de X, para comunicarte con la gente que quiera ver tu trabajo y creo que esa es una muy buena herramienta que antes no teníamos y que ahora los jóvenes pueden aprovecharla, hacer su propio medio"

Qucho destacó la importancia de recibir un pago por el trabajo: "hay que tener en cuenta de que te vas a mantener ¿no? Hay muchísimos sistemas de recompensa sobre todo el redes sociales de gente que si le gusta tu trabajo te aporta directamente," detalló.

En la mesa "Ropa vieja y Torta ahogada” de Cuba a GDL en un solo platillo, también participaron Osvaldo Monos, Daniel Camacho Ángel y Michel Moro.

MF